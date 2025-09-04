Fußball Landesliga 3: Albstadts Devise lautet „Nachlegen“

Doch das wird keine einfache Aufgabe für die Nullsiebener, den zum Einen gelang den Gästen am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 gegen den TSV Harthausen/Scher der erste Saisonsieg, und zum Anderen ist die Bilanz des FC 07 gegen den Heimatklub von Nationalspieler Joshua Kimmich alles andere als rosig: In der vergangenen Saison gingen beide Duelle in der Liga und vor wenigen Wochen das Duell im WFV-Pokal an Bösingen.

Erleichterung bei beiden Kontrahenten Beim Team von VfB-Trainer Peter Leopold herrschte nach dem ersten Sieg am vergangenen Wochenende kollektives Aufatmen, nach dem Bösingen die ersten beiden Partie verloren hatte. Gleiches vollzog sich bei den Gastgebern. Nach zwei Niederlagen kehrte Albstadt mit einem 1:0-Erfolg beim BSV Schwenningen in die Erfolgsspur zurück. „Matchwinner“ war Torjäger Denis Mazrekaj, der per Elfmeter für das Tor des Tages sorgte. „Ich hatte mich gut gefühlt, den Ball zur Ausführung des Elfmeters spontan geschnappt und dann einfach rein gehauen“, sagt der Torschütze mit einem Grinsen.

Keine guten Erinnerungen an den VfB

Ungern erinnern sich die Blau-Weißen an das letzte Aufeinandertreffen in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Denn da machte Albstadt einen 0:3-Halbzeitrückstand zum 3:3 wett, um am Ende doch noch mit 3:4 zu verlieren. Hinzu kamen noch zwei Platzverweise für den Albstädter Spielertrainer Samed Akbaba und Armin Maier, die aber beide am Samstag ebenso wieder im Kader stehen, wie Viktor Farkas und Nikola Nikoletic. Fehlen wird neben den beiden verletzten Nicolas-Gil Rodriguez und Alpay Akin auch der spielende Co-Trainer Markus Pasternak aus privaten Gründen.

FC-Spielertrainer Akbaba warnt vor dem Gegner

Dementsprechend optimistisch blickt Albstadts Spielertrainer Akbaba auf die anstehende Partie, warnt aber gleichzeitig vor dem Gegner: „Wir wollen nach dem Sieg gegen Schwenningen auf jeden Fall nachlegen. Treten wir so auf wie zuletzt gegen den BSV 07, bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte im Albstadion behalten. Doch Akbaba weiß auch, dass die Partie kein Selbstläufer werden wird. „Bösingen hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt, aber ich bin mir sicher, dass sie sich im Laufe der Runde in der Tabelle oben mit einmischen werden. Ihre Offensive zählt zu den stärksten der Liga.“

Bösingen spekuliert auf zweiten Dreier

Aber auch Bösingen spekuliert auf den zweiten Dreier der Saison. „Das wäre super und sollte unser Ziel sein“, so Coach Peter Leopold, der aber weiß, dass dies nicht einfach wird. Vor allem, wenn er an den 4;3-Erfolg im Pokal zurück denkt. „Dort haben wir zur Pause wohl in den Köpfen gedacht, die Partie ist schon gelaufen“, blickt der VfB-Coach zurück. Diese Erinnerung sei ihm und seiner Mannschaft Warnung genug, den FC Albstadt niemals abzuschreiben.