Fußball Landesliga 3: Albstadts Devise lautet „Nachlegen“

Der FC 07 will gegen den VfB Bösingen am Samstag um 15.30 Uhr Uhr drei Punkte einfahren.
Doch das wird keine einfache Aufgabe für die Nullsiebener, den zum Einen gelang den Gästen am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 gegen den TSV Harthausen/Scher der erste Saisonsieg, und zum Anderen ist die Bilanz des FC 07 gegen den Heimatklub von Nationalspieler Joshua Kimmich alles andere als rosig: In der vergangenen Saison gingen beide Duelle in der Liga und vor wenigen Wochen das Duell im WFV-Pokal an Bösingen.