Fußball Landesliga 3: 6:0-Kantersieg für starke TSG Balingen II

Ein deutlicher und gegen Ende sogar berauschender 6:0-Erfolg über den VfL Mühlheim – es war eine Leistung seiner Mannschaft, mit der TSG-Trainer Philipp Wolf (fast) rundum zufrieden sein konnte: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit drei oder vier Tore machen können und haben gegen die gut eingestellten Mühlheimer auch zu viel zugelassen. Aber dann war es in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor – und ich denke am Ende auch in der Höhe verdient“, resümierte der Übungsleiter der Balinger U23.

In der Anfangsphase ein Duell auf Augenhöhe Tatsächlich begegneten sich beide Mannschaft in einer sehr intensiv geführten Anfangsphase mehr oder weniger auf Augenhöhe. Die TSG hatte mehr vom Spiel und kam dem Führungstreffer durch einen Freistoß von Samuel Schneider (10.) und einen Abschluss von Simun Birkic (14.) durchaus nahe. Doch auf der anderen Seite hatte Mühlheims Jonas Kirchner in der 16. Minute die vielleicht beste Gelegenheit des ersten Durchgangs, nachdem TSG-Keeper Duha Dogan die Kugel plötzlich aus den Händen gerutscht war. Dogan bügelte seinen Fehler mit einer starken Parade wieder aus, anschließend rettete Daniel Knobloch per Kopf auf der Linie.

Mirhan Inan eröffnet den Balinger Torreigen

Doch einmal mehr war aus Balinger Sicht auf Top-Torjäger Mirhan Inan Verlass. Einen langen Ball von Kapitän Florian Barth nahm der Stürmer nach einer knappen halben Stunde stark per Kopf mit und spitzelte die Kugel anschließend am herausstürmenden VfL-Torwart Maurice Dehe vorbei über die Linie. Kurz vor der Pause war es dann erneut Birkic, der eine exzellente Chance nach Zuspiel von Schneider nicht zum 2:0 vollendete. So ging es für die Gastgeber nur mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel sorgt das Wolf-Team für klare Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel sorgte die TSG dann jedoch schnell für klare Verhältnisse. Nachdem Noah Neff im Strafraum zu Fall gebracht worden war, schnürte Inan vom Elfmeterpunkt aus seinen Doppelpack. Nur fünf Minuten später legte Neff selbst das 3:0 nach, nachdem Silas Bader am Ende eines schönen Konters noch gescheitert war.

In der Folge beruhigte sich die Partie merklich. Die jungen Balinger hatten das Geschehen voll und ganz unter Kontrolle und hielten die Intensität im Spiel gegen den Ball bis in die Schlussphase hinein hoch. Mit drei Toren innerhalb von wenigen Minuten belohnte sich die TSG für eine starke Vorstellung und sorgte gegen inzwischen mental gebrochene Mühlheimer für klare Verhältnisse. Zunächst verwandelte Schneider den zweiten Strafstoß des Nachmittags (76.) und anschließend trafen mit Christos Thomaidis (78.) und Noel Feher (83.) gleich zwei Joker. TSG Balingen II: Dogan, Knobloch (68. König), Fritz, Schneider, Bader, Inan (74. Feher), Braun (62. Berger), Haas, Barth, Neff (68. Draskovic), Birkic (76. Thomaidis). Tore: 1:0 Inan (28.), 2:0 Inan (Elfmeter, 47.), 3:0 Neff (52.), 4:0 Schneider (Elfmeter, 76.), 5:0 Thomaidis (78.), 6:0 (Feher, 83.) Schiedsrichter: Nico John, Lukas Häbich, Filippos Tsartsidis. Zuschauer: 150.