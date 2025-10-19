Fußball Landesliga 3: 6:0-Kantersieg für starke TSG Balingen II

Die Balinger U23 hat den VfL Mühlheim beim 6:0-Heimsieg in der zweiten Halbzeit regelrecht deklassiert. Top-Torjäger Mirhan Inan ist weiterhin in bestechender Form.
Ein deutlicher und gegen Ende sogar berauschender 6:0-Erfolg über den VfL Mühlheim – es war eine Leistung seiner Mannschaft, mit der TSG-Trainer Philipp Wolf (fast) rundum zufrieden sein konnte: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit drei oder vier Tore machen können und haben gegen die gut eingestellten Mühlheimer auch zu viel zugelassen. Aber dann war es in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor – und ich denke am Ende auch in der Höhe verdient“, resümierte der Übungsleiter der Balinger U23.