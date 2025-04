Seit vier Spieltagen sind die vier B-Klassen wieder erwacht. Während in zwei Ligen das Meisterschaftsrennen bereits so gut wie entschieden ist, ist es in den anderen beiden Ligen umso spannender.

Schörzingen/Zepfenhan ist so gut wie durch

In der Kreisliga B1 setzte sich die SGM Schörzingen/Zepfenhahn im Spitzenspiel gegen den Zweiten, den SV Herrenzimmern durch, und sorgt so für eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft.

Lesen Sie auch

Trio buhlt in der B2 um den Aufstieg

In Kreisliga B2 ist es sehr spannend. Dort kämpfen drei Teams um die Meisterschaft. Während die SpVgg Binsdorf zuletzt nicht antreten musste, um zu gewinnen und die Spfr. Sickingen ihre Pflichtaufgabe mit 2:1 bei der SGM Ringingen II meisterte, patzte die zweite Mannschaft der SGM Haigerloch/ Trillfingen/Stetten gegen den Tabellenvierten, die zweite Mannschaft von Stetten/Salmedingen und verlor somit Platz eins in der Tabelle an die SpVgg Binsdorf. Am nächsten Spieltag dürfen sich die Fans auf einen Kracher zwischen den Spfr. Sickingen und der zweiten Mannschaft von der SGM Haigerloch/Trillfingen/ Stetten freuen. Möglicherweise hat dieses Spiel großen Einfluss auf den Titelkampf.

Dürbheim/Mahlstetten hat in der B3 großen Vorsprung

In der Kreisliga B3 ist , wie in B1, ist der Titelkampf ziemlich entschieden. Dort hat Tabellenführer SGM Dürbheim/Mahlstteten acht Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten VfL Nendingen.

Die spannendste Liga ist die B4

Die Kreisliga B4 ist die Spannendste. Dort ist für die Teams von Platz eins bis sieben noch alles drin. Die Tabellenführung besitzt aktuell der FC Onstmettingen. Jedoch sieht es für den FC Redfield Albstadt besser aus. Denn der Lokalrivale hat aktuell zwei Spiele weniger als Onsmettingen bestritten, verfügt aber über die gleiche Anzahl an Punkten. Besonders spannend macht es, dass es noch einige Spieltage zu spielen sind und noch die ein oder andere Mannschaft gegeneinander antreten wird.

Für ein besonderes Ausrufezeichen hat der Tabellenfünfte FC 07 Albstatdt II gesorgt. Am letzten Spieltag hat die Landesliga-Reserve die zweite Garde der Spfr. Bitz klar mit 7:0 vom Platz gefegt.