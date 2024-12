Fußball Kreisliga Schwarzwald/Zollern: Richtungsweisende Partie in Waldmössingen

Nur ein Spiel steht in der Kreisliga A 1 an. Zwei der vier Aufstiegskandidaten mussten bereits unter der Woche ran. Beide gewannen ihre Partien klar und erzielten jeweils ein halbes Dutzend Tore. Vor allen Dingen für die SG Mariazell/Locherhof war es nach der 0:8-Pleite in Aichhalden wichtig, wieder in die Spur zu finden.