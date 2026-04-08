Fußball Kreisliga: Frischer Wind beim FC Burladingen

Mit dem 1. FC Burladingen steckt ein weiterer Traditionsclub im Kreisliga A-Abstiegskampf. Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Stein hatten sich die Fehlastädter zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Vorstand Martin Haag erläutert: „Wir haben mit Heinrich David gesprochen. Er hat alles in seiner Macht Stehende getan. Er hat selber entschieden, dass es das Beste wäre für Verein und Mannschaft, wenn er aufhört, um noch mal einen frischen Wind reinzubekommen, und so die Mannschaft anzuheizen.“

Heinrich David hört vorzeitig auf Eigentlich sollte David seine erfolgreiche Zeit in Burladingen erst zum Saisonende beschließen. Das neue Engagement beim TSV Benzingen stand schon länger fest. Und auch in der Partie gegen die SG Weildorf/Bittelbronn ging der 1. FCB beim 2:1 als Sieger vom Platz. Dabei lagen die Fehlastädter mit 0:1 gegen den direkten Tabellennachbarn im Hintertreffen. David Hönes (72.) und David Skobic (83.) drehten jedoch die Partie.

Verpasster Aufstieg hinterlässt Spuren

Beim Fast-Bezirksligaaufsteiger aus der Vorsaison - damals war man punktgleich mit dem FC Hechingen und unterlag in der Relegation dem TSV Laufen/Eyach - war man sich bewusst, dass die aktuelle Saison aufgrund der Zusammenlegung der Bezirke nicht einfach wird. „Wir hatten keine Neuzugänge, und der Altersdurchschnitt unserer ersten Mannschaft ist relativ hoch. Alle Spieler sind noch Feuer und Flamme, doch bei dem ein oder anderen merkt man das Alter schon“, so Haag. Zudem sei die Enttäuschung über den Nicht-Aufstieg auch nicht ganz aus den Köpfen zu bekommen. Burladingen habe oft Lob für seine Spielweise von den Gegner aus dem Schwarzwald bekommen. „Doch Kampf und Leidenschaft des Gegners waren dann entscheidend, dass es oft dann doch nicht gereicht hat“, so Haag.

Zweite Mannschaft abgemeldet

Im Winter haben die Fehlastädter ihre zweite Mannschaft abgemeldet. Die Spielerdecke sei zu dünn gewesen. Exemplarisch erinnert sich Haag an das Hinspiel gegen die SG Weildorf/Bittelbronn. „Unser Torwart und ich sind zusammengestoßen und konnten beide nicht weiter machen. Da wir nur einen Auswechselspieler hatten, war das eine schwierige Situation.“ Ein Spieler der zweiten Mannschaft, der den Weg kurzfristig auf sich nahm, komplettierte die Elf.

Rang neun ist das Ziel

In der neuen Spielzeit wird die Kreisliga A Staffel 2 wieder nur aus Zollernteams bestehen. Der 1. FC Burladingen wird alles daran setzen, mit von der Partei zu sein. Mit 20 Punkten aus 17 Spielen stehen die Fehlastädter auf Relegationsplatz zehn. „Unser Ziel ist es schon noch einen Tabellenplatz nach oben zu springen, um dem aus dem Weg zu gehen, falls noch ein Abstiegsplatz dazukommt. Dann wäre es zumindest die sichere Relegation“, so Haag.