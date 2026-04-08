Fußball Kreisliga: Frischer Wind beim FC Burladingen

Zwei wichtige Siege im Abstiegskampf und mit Michael Kraus einen neuen Trainer gab es zuletzt beim A-Ligisten Burladingen.
Mit dem 1. FC Burladingen steckt ein weiterer Traditionsclub im Kreisliga A-Abstiegskampf. Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Stein hatten sich die Fehlastädter zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Vorstand Martin Haag erläutert: „Wir haben mit Heinrich David gesprochen. Er hat alles in seiner Macht Stehende getan. Er hat selber entschieden, dass es das Beste wäre für Verein und Mannschaft, wenn er aufhört, um noch mal einen frischen Wind reinzubekommen, und so die Mannschaft anzuheizen.“