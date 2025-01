Faustball TV Trichtingen Männer des TV Trichtingen meisterlich

Mit dem Gewinn des Meistertitels und einer ungeschlagenen Saison beweist der TV Trichtingen einmal mehr seine Dominanz in der Schwabenliga und blickt voller Vorfreude auf die bevorstehenden Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga Süd. Die Aufstiegsspiele finden am 8. und 9. März in der Neckarhalle Oberndorf statt, setzen die TVT-Männer auf den Heimvorteil und Unterstützung ihrer Anhänger.