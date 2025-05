1 Die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen festigte mit einem 2:0-Erfolg beim TSV Straßberg II Rang drei. Foto: Kara Dem FV Rot-Weiß Ebingen fehlt in der Kreisliga A4 noch ein Sieg zur Rückkehr in die Bezirksliga. Die Abstiegsfrage ist geklärt.







Link kopiert



Nur ein Schritt fehlt dem FV Rot-Weiß Ebingen noch zur Rückkehr in die Bezirksliga. Im Albstadt-Derby bei der TSG Margrethausen, die freiwillig in der nächsten Saison in der Kreisliga B spielen wird kam das Spataro-Team zu einem 4:1-Erfolg und braucht am letzten Spieltag noch einen Dreier gegen den SV Dotternhausen II.