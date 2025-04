Derweil wartet auf Tabellenführer FV Rot-Weiß Ebingen ein Albstädter Lokalderby, das machbar erscheint. Denn das Team von Rot-Weiß-Spielertrainer Riccardo Spataro erwartet Tabellenletzten SpVgg Truchtelfingen.

Primus ist beim Schlusslicht der klare Favorit

Aufgrund der bisher nach der Winterpause gezeigten Leistungen sind die Hausherren der klare Favorit. Zumal Ebingen bereits das Hinspiel in Truchtelfingen schon mit 5:2 gewann. Ganz unterschätzen sollten sie den Lokalrivalen aber nicht; in der Vorwoche trotzte die SpVgg dem FC Winterlingen ein 1:1 ab, und davor musste sich der Tabellenletzte dem Zweiten TSV Laufen/Eyach nur knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Lesen Sie auch

Auf Laufen wartet ein Prüfstein

Apropos Laufen; auf den Ex-Bezirksligisten wartet eine weitaus anspruchsvollere Aufgabe als auf den Primus, der nur einen Zähler Vorsprung hat. Denn das Heckendorf-Team muss bei der Dotternhausener Bezirksliga-Reserve ran. Die Jungs von SVD-Trainer Peter Hammerdinger siegten zuletzt beim TSV Straßberg II mit 3:0 und werden bestrebt sein, sich gegen den TSV für die 2:5-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren.

Brisantes Duell um Rang drei in der Stauseestadt

Vielleicht gibt es am Ende aber auch einen lachenden Dritten. Um diese Position kämpfen am Sonntag die TG Schömberg und die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen im direkten Duell. Beide Teams sind gut aus der Winterpause gekommen, fleißig gepunktet und so den Anschluss an das Führungsduo gehalten. Die Stauseestädter mussten nach einem 1:1 gegen Tabellenführer Rot-Weiß Ebingen den dritten Tabellenplatz an die SGM abtreten, holten sich diesen aber am vergangenen Wochenende zurück, als das Sert-Team gegen den TSV Harthausen II nicht über ein 1:1 hinaus kam und die TG mit einem 1:0-Sieg bei der SGM Nusplingen/Obernheim II wieder vorbei zog. Am Sonntag werden die Karten aber wieder neu gemischt. Es ist eine ausgeglichene Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe zu erwarten, in der Kleinigkeitem den Ausschlag geben können. Das machte auch schon das Hinspiel deutlich, das 1:1-Unentschieden endete.

Kellerkinder brauchen dringend Punkte

Eine Punkteteilung wäre dagegen zu wenig für den FC Winterlingen im Gastspiel bei Tabellennachbar TSG Margrethausen. Denn die Grün-Weißen brauchen im Abstiegskampf jeden Zähler. Gleiches gilt auch für den TSV Frommern II und die SGM Meßstetten/Tieringen, die sich im direkten Duell gegenüber stehen.