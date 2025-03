Weiter spannend bleibt es im Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A4.

Nur fünf Punkte trennen den Vierten vom Ersten

Tabellenführer FV Rot-Weiß Ebingen hat nach dem 1:1 bei der TG Schömberg nur einen Zähler Vorsprung auf den TSV Laufen/Eyach, und auch die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen sowie Schömberg auf den Plätzen drei und vier, liegen mit vier und fünf Zählern Rückstand noch im Rennen um den „Platz an der Sonne“.

SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim tankt Selbstbewusstsein

Zumal auf die Rot-Weißen mit dem Gastspiel bei der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim keine leichte Aufgabe wartet. Das Hinspiel gewann Ebingen zwar mit 3:0; am Sonntag werden die Karten aber neu gemischt, denn das Team von SGM-Trainer Frank Dilger ist mit drei Siegen stark aus der Winterpause gekommen und dürfte mit viel Selbstbewusstsein dem Primus entgegen treten.

Der FC Winterlingen hat nichts zu verschenken

Etwas leichter ist da die Aufgabe von Verfolger Laufen, der nach der 3:5-Niederlage gegen Rot-Weiß Ebingen mit dem 6:0-Erfolg SpVgg Truchtelfingen gegeben hat. Die Eyach-Kicker reisen zum FC Winterlingen, den sie in der Hinrunde mit 8:0 bezwangen. Das Roppel-Team holte aus den ersten drei Spielen vier Punkte und kletterte so auf den Relegationsplatz. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den TSV Frommern II nur zwei Zähler, so dass der FC gegen Laufen nichts zu verschenken hat. Dennoch ist die Heckendorf-Elf favorisiert.

Im Derby ist der Tabellendritte gefordert

Ein reizvolles Derby wartet auf den Tabellendritten. Die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen gastiert bei der Bezirksliga-Reserve des SV Dotternhausen. Das Team von SG-Trainer Ali Sert kann die Aufgabe nach drei Siegen in Serie nach der Winterpause selbstbewusst angehen und seine Ambitionen unterstreichen. Die Gastgeber um Trainer Peter Hammerdinger holten aus den ersten drei Spielen vier Punkte und werden alles daran setzen, um, wie beim 1:1 im Hinspiel, dem Lokalrivalen das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Stauseestädter wollen weiter dran bleiben

Nach dem 1:1 im Spiel gegen Tabellenführer Ebingen, in dem für Schömberg sogar drei Punkte im Bereich des Möglichen lagen – denn der Ausgleich der Gäste fiel erst kurz vor Spielende – wollen die Stauseestädter den Dreier nun gegen die abstiegsbedrohte SGM Meßstetten/Tieringen nachholen und schauen, was die Konkurrenz im Kampf um die vorderen Plätze so macht. Doch die Gäste aus der Heubergmetropole, die zuletzt einen wichtigen Sieg im Kellerduell gegen den TSV Harthausen II feierten und so den Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Zähler eindampften, werden nicht gewillt sein, die Punkte kampflos abzugeben.

Hoffnung auf die ersten Punkte im Kellerduell

Apropos Abstiegskampf: Ein weiteres Kellerduell steht in Frommern an, wo die Landesliga-Reserve das Schlusslicht aus Truchtelfingen empfängt. Beide Teams sind mit drei Niederlagen ins neue Jahr gestartet und hoffen nun auf das erste Erfolgserlebnis.