Fußball Kreisliga A4: Platz eins in der Kreisliga A4 ist hart umkämpft

Platz eins in der Kreisliga A4 ist hart umkämpft

1 Der SV Dotternhausen und der TSV Laufen/Eyach sind zwei der insgesamt fünf Mannschaften, die in der Kreisliga A4 umd die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga buhlen. Foto: Kara

Mit dem TSV Laufen/Eyach, dem FV Rot-Weiß Ebingen, der SG Erzingen/Roßwangen/Endingen, der TG Schömberg und dem SV Dotternhausen II buhlen fünf Mannschaften um den Aufstieg in die Bezirksliga.









Link kopiert



Spannung pur in der Kreisliga A4. Zwar steht weiterhin der TSV Laufen/Eyach an der Ligaspitze, aufgrund der aktuellen Rochaden im oberen Tabellenviertel, könnte sich dies jedoch am Wochenende ändern. Nach der überraschenden 1:5-Pleite gegen die TG Schömberg, muss sich Laufen auf knackige Wochen gefasst machen. Das Punktepolster auf Rang drei, den die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen einnimmt, ist auf zwei Zähler geschrumpft.