Fußball Kreisliga A4: Miller-Team setzt ein Ausrufezeichen

Mit einem 6:0 (5:0)-Erfolg gegen den SV Egesheim hat die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten die Tabellenführung verteidigt. Gegen die Gäste, die nach dem ersten Spieltag Platz zwei belegt hatten, gelang dem Team von SGM-Trainer Marc Miller ein Traumstart: Hanjo Merz gelang schon nach zwei Minuten die 1:0-Führung; Elia Ruf und Tobias Seßler sorgten mit einem Doppelschlag zum 3:0 bereits für die Vorentscheidung nach elf Minuten. Julian Ruf, sowie erneut Seßler machten ihren Treffern zum 5:0 bereits zur Pause alles klar. Den Schlusspunkt setzte dann Tim Haselmeier mit dem 6:0 in der zweiten Halbzeit.

Die ersten drei Torschüsse sind alle drin „Die ersten drei Torschüsse waren alle gleich, aber auch schön heraus gespielt. Bis zur Pause haben wir dann das Ergebnis hochgeschraubt, weil wir sehr effizient waren und defensiv so gut wie nichts zugelassen haben“, sagt SGM-Trainer Miller. „Der Saisonstart ist uns damit gelungen. Wir sind froh, dass wir die sechs Punkte haben und wollen daran anknüpfen.“

Pausenansprache zeigt in Benzingen Erfolg

Richtig krachen lassen hat es auch der zweite Bezirksligaabsteiger aus dem Zollernalbkreis, der TSV Benzingen, beim 9:1 (3:0) gegen den FSV Denkingen. „Dabei haben wir eine wirklich schlechte erste Halbzeit gespielt“, sagt Spielertrainer Patrick Bach. „Aber die Halbzeitansprache hat dann geholfen. In der zweiten Hälfte war dann eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz.“ Fürwahr, legten die Gastgeber nach dem 3:0 in den ersten 45 Minuten im zweiten Durchgang noch ein weiteres halbes Dutzend Treffer nach. Drei davon gingen auf das Konto von Yannick Reiser, weitere zwei Treffer steuerte Nico Pfaff bei. „Der Gegner hatte Riesen-Lücken zwischen seinen Ketten, die wir gut bespielt und die daraus resultierenden Chancen prima genutzt haben“, lobt Bach. „Mit den Siegen im Bezirkspokal und der Liga können wir von einem geglückten Saisonauftakt sprechen.“

SC Tuttlingen II ist die dritte Kraft

Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist die Landesliga-Reserve des SC Tuttlingen, die sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Renquishausen auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben hat.

Stauseestädter sind noch ohne Punkte

Eindrucksvoll Wiedergutmachung leistete der TSV Straßberg II, der gegen die SGM Meßstetten/Tieringen einen 7:0 (5:0)-Erfolg feierten. Die Spielgemeinschaft vom Heuberg liegt damit ohne Punkte am Tabellenende. Ebenfalls noch ohne Zählbares auf dem Konto ist die TG Schömberg nach der 1:3 (1:1)-Niederlage gegen den Lokalrivalen SGM Nusplingen/Obernheim II. Das Team von TG-Trainer Jan Dehner ging zwar bereits nach zwei Minuten durch Jan Triebswetter mit 1:0 in Führung; doch Luka Mauch drehte mit einem Doppelpack das Spiel zugunsten der Gäste, ehe Marco Friz mit dem dritten Treffer für die Entscheidung sorgte.

Der erste Punkt für Pfeffingen

Erst einen Zähler auf dem Konto haben der FC Pfeffingen und der SV Seitingen-Oberflacht, die bereits schon am Donnerstag und Freitag im Einsatz waren und jeweils 2:2 spielten. Dabei durften sich die Pfeffinger im Spiel gegen den VfL Nendingen bei Marc Bitzer bedanken, der in der 90. Minuten einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte und so die zweite Niederlage in Folge verhinderte. Denn zweimal waren die Gäste in Führung gelegen und durften auf den zweiten Sieg in Folge hoffen. Seitingen-Oberflacht indes führte im Lokalderby gegen den SV Spaichingen noch zur Pause, fing sich dann aber im zweiten Durchgang noch einen Gegentreffer ein. Die Kicker aus der Primstadt blieben damit auch in der zweiten Partie ungeschlagen und nehmen derzeit vor dem punktgleichen VfL Nendingen den vierten Tabellenplatz ein.