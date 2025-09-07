Fußball Kreisliga A4: Miller-Team setzt ein Ausrufezeichen

Die SGM gewinnt das Spitzenspiel deutlich. Der TSV Benzingen deklassiert den FSV Denkingen.
Mit einem 6:0 (5:0)-Erfolg gegen den SV Egesheim hat die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten die Tabellenführung verteidigt. Gegen die Gäste, die nach dem ersten Spieltag Platz zwei belegt hatten, gelang dem Team von SGM-Trainer Marc Miller ein Traumstart: Hanjo Merz gelang schon nach zwei Minuten die 1:0-Führung; Elia Ruf und Tobias Seßler sorgten mit einem Doppelschlag zum 3:0 bereits für die Vorentscheidung nach elf Minuten. Julian Ruf, sowie erneut Seßler machten ihren Treffern zum 5:0 bereits zur Pause alles klar. Den Schlusspunkt setzte dann Tim Haselmeier mit dem 6:0 in der zweiten Halbzeit.