Fußball Kreisliga A4: Miller-Elf bleibt das Maß aller Dinge

Als Tabellenzweiter war die Tuttlinger Landesliga-Reserve ins Heuberg-Stadion nach Stetten am kalten Markt gereist. Diese Position musste die Elf von SC-Trainer Patrick Vurusic aber nach der Partie abgeben. Denn die Hausherren entschieden auch dieses Topspiel für sich und bleiben damit weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. „Mann des Tages“ war Mike Gabler, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 erzielte. Nach einem langen Ball von außen in den Strafraum war der Angreifer zur Stelle und beförderte das Leder volley ins lange Eck. Am Ende sollte es der einzige Treffer bleiben.

„In der zweiten Halbzeit war viel Mittelfeldgeplänkel“ „Spielerisch war es von uns diesmal nicht so gut. Tuttlingen war in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft“, sagt SGM-Trainer Marc Miller. „Danach haben wir es besser auf den Platz gebracht. In der zweiten Halbzeit war viel Mittelfeldgeplänkel mit wenig Torchancen. Als Tuttlingen in der Schlussphase aufgemacht hat, sind wir zu einigen Kontern gekommen, die wir aber nicht gut ausgespielt haben. So wäre Tuttlingen mit der einzig richtig guten Chance in der zweiten Halbzeit fast noch der Ausgleich geglückt; aber unser Torhüter Moritz Gess hat den Sieg festgehalten“, sagt Miller.

Benzingen schießt sich mit Kantersieg auf Rang zwei

Auf den zweiten Rang vorgeschoben hat sich der TSV Benzingen, der die Aufgabe bei Schlusslicht SGM Meßstetten/Tieringen souverän mit 7:0 löste. Schon vor der Pause hatten Nico Pfaff per Doppelpack, Nico Reiser, Leon-Luca Westhauser und Rene Stegmeyer mit ihren Toren zum 5:0 alles klar gemacht. Nach dem Seitenwechsel legten wiederum Westhauser und Stegmeyer noch zwei weitere Treffer drauf.

Vorfreude auf das Topspiel

„Der Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung, wobei wir bei etwas konsequnterer Chancenvewertung zur Halbzeit sogar noch höher hätten führen können“, sagt Benzingens Trainer Patrick. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Tempo etwas vermissen lassen – aber kein Vorwurf an die Jungs.“ So scheinen die Benzingen gerüstet für das Topspiel am nächsten Wochenende gegen den Tabellenführer. „Gegen die SGM Schwenningen/Stetten a. k.M./Frohnstetten müssen die Jungs aber noch eine Schippe drauflegen und noch effektiver in der Chancenverwertung werden“, weiß Bach worauf es im spannenden Duell der beiden Bezirksligaabsteiger ankommen wird.

Der SV Spaichingen klettert auf Rang drei

Den dritten Tabellenplatz erobert hat der SV Spaichingen. Die Primstädter setzten sich gegen den VfL Nendingen nach ausgeglichener erster Hälfte, in der Mohammed Eid kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0 gelang, durch späte Tore von Hannes Friedrich, Leon Hielscher und Eid am Ende mit 5:1 durch.

Ebenfalls im Tableau nach oben und zwar auf Rang fünf ging es für den SV Seitingen-Oberflacht. Das Team von SV-Trainer Richard Waal sorgte beim 3:0-Erfolg gegen den TSV Straßberg schon in der ersten Hälfte durch Treffer von Stephan Andreas Paulsen und Jannis Mink zum 2:0 schon für klare Verhältnisse. Mike Köhler sorgte mit dem 3:0 (55.) dann für die Entscheidung.

Der erste Punkt für die TG Schömberg

Nach vier Niederlagen in Folge ist der TG Schömberg der erste Punktgewinn der Saison gelungen. Im Gastspiel beim SV Renquishausen mussten die Jungs von TG-Trainer Jan Dehner erst einmal einem Rückstand hinterher rennen. Denn Daniel Stehle hatte die Hausherren bereits in der ersten Minuten mit 1:0 in Führung gebracht, und Riad Halkic auf 2:0 (21.) erhöht. Die Stauseestädter hatten aber in Person von Mohamed Ben Moussa, der auf 1:2 (27.) verkürzte, eine schnelle Antwort parat. Tamer Coskun sorgte nur sieben Minuten später per Elfmeter für den 2:2-Ausgleich. In Halbzeit zwei fielen dann keine Treffer mehr; in der Schlussphase wurde Schömberg noch durch einen Ampelkarte dezimiert. Ohne Punkte musste die SGM Nusplingen/Ob0ernheim II die Heimreise aus Denkingen antreten. Die Gastgeber behielten mit 3:2 die Oberhand.