Fußball Kreisliga A4: Miller-Elf bleibt das Maß aller Dinge

Die SGM Schwenningen/Stetten a. k.M./Frohnstetten schlägt auch den SC Tuttlingen II.
Als Tabellenzweiter war die Tuttlinger Landesliga-Reserve ins Heuberg-Stadion nach Stetten am kalten Markt gereist. Diese Position musste die Elf von SC-Trainer Patrick Vurusic aber nach der Partie abgeben. Denn die Hausherren entschieden auch dieses Topspiel für sich und bleiben damit weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. „Mann des Tages“ war Mike Gabler, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 erzielte. Nach einem langen Ball von außen in den Strafraum war der Angreifer zur Stelle und beförderte das Leder volley ins lange Eck. Am Ende sollte es der einzige Treffer bleiben.