Fußball Kreisliga A4: Laufens Weste bleibt weiter weiß

1 Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen der SG Erzingen/Roßwangen/Endingen und dem SV Dotternhausen II. Foto: Kara

Der Tabellenführer deklassiert den FC Winterlingen mit 8:1. Rot-Weiß Ebingen erobert Rang zwei. Die Verfolger aus Erzingen/Roßwangen/Endingen und Dotternhausen II trennen sich Unentschieden.









Der Bezirksligaabsteiger TSV Laufen bleibt in der Kreisliga A4 weiter das Maß aller Dinge. Gegen den FC Winterlingen feierte das Team um Spielertrainer Nico Heckendorf den sechsten Sieg im siebten Spiel und bleibt damit weiter ungeschlagen. Der Tabellenvorletzte aus Winterlingen bekam vom Primus eine deftige Abreibung verpasst, bei dem vor allem der Name Schneider den Gästen in schlechter Erinnerung verbleiben wird. Denn Daniel Schneider netzte gleich vier Mal ein für den TSV; Marco Schneider steuerte noch zwei weitere Treffer zum Kantersieg bei.