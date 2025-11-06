Fußball Kreisliga A4: In der A4 herrscht Gedränge im oberen Drittel

Im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A4 ist ein Quintett nahe zusammen gerückt. Die Devise lautet: „Patzen verboten“.
Enger zusammen gerückt ist die Tabellenspitze in der Kreisliga A4, nach dem das Führungsduo um die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten und den SV Spaichingen am vergangenen Wochenende die ersten Saisonniederlagen hinnehmen musste. Die beiden Teams stehen zwar beide punktgleich weiter ganz oben; doch die Verfolger TSV Benzingen, FC Pfeffingen und SV Seitingen-Oberflacht auf den Plätzen drei bis fünf liegen in Schlagdistanz zu den beiden Erstplatzierten.