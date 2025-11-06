Fußball Kreisliga A4: In der A4 herrscht Gedränge im oberen Drittel

Im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A4 ist ein Quintett nahe zusammen gerückt. Die Devise lautet: „Patzen verboten“.

Enger zusammen gerückt ist die Tabellenspitze in der Kreisliga A4, nach dem das Führungsduo um die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten und den SV Spaichingen am vergangenen Wochenende die ersten Saisonniederlagen hinnehmen musste. Die beiden Teams stehen zwar beide punktgleich weiter ganz oben; doch die Verfolger TSV Benzingen, FC Pfeffingen und SV Seitingen-Oberflacht auf den Plätzen drei bis fünf liegen in Schlagdistanz zu den beiden Erstplatzierten.

Devise: Direkte Duelle gewinnen und Patzer vermeiden Marc Miller, Coach der Spielgemeinschaft vom Heuberg, ist überzeugt, „dass diese fünf Mannschaften, die jetzt oben stehen, sich dort für den Rest der Saison festsetzen werden. Dann wird es darum gehen, zum Einen die direkten Duelle zu gewinnen, und zum Anderen, möglichst Ausrutscher zu vermeiden.“

SGM Heuberg kann vorlegen

Eben einen solchen wollen Miller und sein Team, die bereits am Samstag auf den FSV Denkingen treffen, gegen den Tabellenzehnten, der zuletzt gegen Schlusslicht SGM Meßstetten/Tieringen mit 2:0 erfolgreich war, unbedingt vermeiden und mit einem „Dreier“ der Konkurrenz, die am Sonntag im Einsatz ist, ein Zeichen zu senden.

Machbare Aufgaben für die Konkurrenz

Denn auch auf die Konkurrenten warten machbare Aufgaben: Spaichingen ist gegen den Tabellensiebten SV Egesheim ebenso in der Favoritenrolle wie auch Benzingen, das den Achten VfL Nendingen empfängt und nach den 14:1- und 5:2-Erfolgen beim SC Tuttlingen und gegen den SV Egesheim nun den dritten Dreier nachlegen will. Auch der FC Pfeffingen will die Euphorie des 4:3-Sieges gegen die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten ins nächste Zollern-Derby beim Tabellenvorletzten TSV Straßberg II mitnehmen und weitere drei Punkte einfahren.

Seitingen-Oberflacht ist gefordert

Eine weitaus unangenehmere Aufgabe wartet dagegen auf Seitingen-Oberflacht, das die SGM Nusplingen/Obernheim II empfängt, die zwar auf auf einem Abstiegsrang steht, zuletzt aber mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Straßberg II dafür gesorgt hat, dass der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den der derzeit der SC Tuttlingen II einnimmt, nur einen Zähler beträgt.

Eben bei der Landesliga-Reserve des SC will die TG Schömberg ihre Durststrecke mit dem zweiten Saisonsieg beenden.