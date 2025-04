In der Tabellenspitze der Kreisliga A4 bleibt auch nach dem 20. Spieltag alles wie es war: Mit einem Punkt Vorsprung führt Rot-Weiß Ebingen das Tableau vor dem TSV Laufen/Eyach an.

Primus kommt im Derby nicht ins Stolpern

„Goliath gegen David“, hieß es im Albstädter Derby zwischen Ebingen und Truchtelfingen. Anders als in der Bibel brachte der vermeintlich Kleine den Großen nicht zu Fall. Denn das Team von FV-Trainer Riccardo Spataro meisterte, auch dank des dreifachen Torschützen Bozidar Ilic diese Aufgabe souverän.

Hartes Stück Arbeit für Laufen

Etwas mehr Mühe hatte da der TSV Laufen, ehe der 2:1-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des SV Dotternhausen fest stand. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Laufens Spielertrainer Nico Heckendorf. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten auch einige Chancen, die wir aber nicht genutzt haben. Mitte der ersten Hälfte hat dann Dotternhausen besser ins Spiel gefunden; es war aber nichts Zwingendes dabei.“ So ging es torlos in die Halbzeitpause. „In der zweiten Hälfte haben wir unsere Taktik etwas geändert und so mehr Raum hinter der Kette bekommen“, erläutert Heckendorf die Umstellungen in seiner Mannschaft, die zum Erfolg führten. Denn durch eine feine Einzelleistung von Tobias Schatz gingen die Eyach-Kicker in Führung, und nur zwei Minuten später legte Marco Schneider mit einem Fernschuss das 2:0 nach. „Dann haben wir etwas in den Verwaltungsmodus geschaltet und Dotternhausen ist noch zum 1:2 gekommen. Aber wir haben die Führung über die Zeit gerettet“, so Heckendorf.

Dotternhausen zeigt in Unterzahl Moral

„Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen“, analysiert Dotternhausens Trainer Peter Hammerdinger das Spiel. „Wir haben spielerisch mitgehalten und die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet. Das 0:1 entsprang einem Stellungsfehler, und beim 0:2 haben wir einen Torschuss schlecht verteidigt. In den letzten 20 Minuten mussten wir verletzungsbedingt zu Zehnt spielen und haben dennoch den 1:2-Anschlusstreffer gemacht. Zu mehr hat es nicht mehr gereicht. Aber auf diese Leistung können wir stolz sein und darauf aufbauen.“

Verfolger teilen die Punkte

Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen der TG Schömberg und der SGM Erzingem/Roßwangen/Endingen. Den Gastgeber gelang durch Nils Arnold das 1:0 (56.), aber nur wenig später besorgte Stephan Hahn den 1:1-Ausgleich. Mit dem Unentschieden haben die Stauseestädter Rang drei erfolgreich verteidigt, aber ebenso, wie die SGM, an Boden auf das Führungsduo verloren.

Abstiegskampf spitzt sich zu

Wertvollen Boden im Abstiegskampf hat der FC Winterlingen mit dem 2:0-Erfolg bei der TSG Margrethausen. Damit verteidigte das Roppel-Team nicht nur den Relegationsrang vor dem TSV Frommern II, der im Kellerduell gegen die SGM Meßstetten/Tieringen mit 3:1 erfolgreich war, sondern verkürzte auch den Rückstand auf Margrethausen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz auf drei Zähler. Dagegen wird die Lage für Truchtelfingen, das mit sechs Zählern Letzter bleibt, sowie den TSV Harthausen II, der dem TSV Straßberg II mit 0:3 unterlag, immer prekärer. Beide haben mit aktuell 11 Punkten sieben Zähler Rückstand auf Frommern II und Winterlingen.

Stenogramme

SV Dotternhausen II – TSV Laufen/Eyach 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Schatz (74.), 0:2 Marco Schneider (76.), 1:2 Julian Häring (86.).

FV Rot-Weiß Ebingen – SpVgg Truchtelfingen 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Bozidar Ilic (27./56./63.), 2:0 Marcel Kosic (48.), 5:0 Mawia Issa (90.)..

TSV Frommern II – SGM Tieringen/Meßstetten 3:1 (2:1). Tore: 0:1 Lukas Joner (15.), 1:1 Faton Hajra (18.), 2:1 Thomas Gaus (43.), 3:1 Leandro Bott (76.).

TSG Margrethausen – FC Winterlingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Sezer Cantürk (35./51.).

TSV Harthausen/Scher II – TSV Straßberg II 0:3 (0:2 ). Tore: 0:1 Sven Männel (38.), 0:2 Philipp Schuth (40.), 0:3 Lennart Kelm (50.).

TG Schömberg – SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Nils Arnold (56.), 1:1 Stephan Hahn (64.).

SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim – SGM Nusplingen/Obernheim II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Klemm (35.), 1:1 Dennis Ullmann (76.).