Fußball Kreisliga A4: Die Topteams geben sich keine Blößen

1 Mit einem 2:0-Erfolg im Derby beim SV Dotternhausen II hat die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen Rang drei verteidigt. Foto: Kara

In der Kreisliga A4 bleibt vorne nach dem 18. Spieltag alles beim Alten. Die besten Vier der Tabelle erledigten ihre Aufgaben. Ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf gelang dem TSV Frommern II.









Link kopiert



Nach der Punkteteilung in der Vorwoche in Schömberg ist Tabellenführer FV Rot-Weiß Ebingen mit einem 2:0-Erfolg im Gastspiel bei der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Den Gästen spielte dabei in die Karten, dass FV-Spielertrainer Riccardo Spataro bereits nach fünf Minuten für das 1:0 sorgte. Doch die Entscheidung fiel erst in der vorletzten Minute, als Torjäger Bozidar Ilic einen Elfmeter zum 2:0-Endstand für den Primus verwandelte.