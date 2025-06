Fußball Kreisliga A4: Die SGM Meßstetten/Tieringen bleibt in der Kreisliga A4

Die SGM Meßstetten/Tieringen bleibt in der Kreisliga A4

1 Die SGM Meßstetten/Tieringen (weiße Trikots) darf nach dem 2:1 gegen die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./ Frohnstetten II eine weitere Saison in der Kreisliga A4 spielen. Foto: Kara Der A-Ligist setzt sich in der Relegation gegen den B-Ligisten SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten II mit 2:1 (1:0) durch und bleibt der Liga erhalten.







Link kopiert



Die erste Halbzeit ging klar an den B-Ligisten, der bei hochsommerlichen Temperaturen mehr Ballbesitz generierte und auch über die bessere Spielanlage verfügte. Aber die Heuberger schafften es ebenso wenig, gefährliche Torchancen zu kreieren, wie A-Ligist Meßstetten/Tieringen, und so waren die beiden Strafräume in den ersten 45 Minuten die meiste Zeit verwaist.