Fußball Kreisliga A4: Der Verfolger ist gefordert

Die Dotternhausener Bezirksliga-Reserve ist mit zwei klaren Siegen in die Saison gestartet und strebt nun am Sonntag bereits um 13 Uhr den dritten Erfolg an. Die Chancen für die Jungs von SVD-Coach Peter Hammerdinger, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, stehen gut: Denn die Gäste aus Onstmettingen mussten nach dem Aufstieg in den ersten beiden Partien noch kräftig Lehrgeld bezahlen. 0:6 hieß es gegen die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, und 0:7 am vergangenen Wochenende beim SV Tuningen. Alles andere als ein klarer Sieg der Hausherren wäre eine Überraschung.

„Wir müssen die nötige Gier zeigen, um die Punkte mitzunehmen“ Den Lauf fortsetzen will auch die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, die als Tabellenzweiter ebenfalls zwei Siege eingefahren hat. Nun bekommen es die Jungs von SGM-Trainer Frank Dilger mit der SGM Gosheim/Wehingen zu tun, die zwei Gesichter gezeigt hat: einem 5:1-Sieg gegen den FC Winterlingen ließen die Kicker vom Heuberg eine 1:5-Niederlage in Nusplingen folgen. „Das 5:1 im ersten Spiel zeigt, dass der Gegner definitiv Qualität hat. Es gibt aus meiner Sicht ohnehin keine leichten Spiele. Nach zwei Spieltagen lassen sich sowieso noch keine klaren Tendenzen erkennen“, sagt Dilger, für den gegen Gosheim/Wehingen entscheidend sein wird, „wer an diesem Tag die richtige Einstellung mitbringt und bereit ist, ans Limit zu gehen. Wir müssen unser Spiel konsequent durchziehen und die nötige Gier zeigen, um die drei Punkte mitzunehmen.“

Trainer Dilger ist mit dem Start zufrieden

Das ist seiner Mannschaft in den ersten beiden Spiele gut gelungen. „Mit den bisherigen Leistungen bin ich sehr zufrieden. Im Training herrscht starker Ehrgeiz und eine super Stimmung – das macht richtig Spaß. Natürlich gibt es noch Dinge, die wir verbessern wollen, wie etwa die Chancenverwertung.“ Als Vorteil sieht Dilger, „dass wir aktuell auch von der Bank qualitativ auf Augenhöhe nachlegen können.“

Auf den FC Winterlingen wartet eine schwere Aufgabe

„Nachlegen“, lautet auch die Devise für den FC Winterlingen, nach dem die Mannschaft mit dem 1:1 gegen die SGM Frittlingen/Wilflingen den ersten Punkt eingefahren hat. Doch nun wartet mit Bezirksligaabsteiger SGM Nusplingen/Obernheim ein echtes Kaliber, das zuletzt einen deutlichen Sieg feierte. „Nusplingen/Obernheim ist für mich der stärkste Gegner der Liga; das wird eine richtige Aufgabe für die Jungs. Aber wir sind positiv gestimmt und wollen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung für eine Überraschung sorgen“, sagt FC-Trainer Florian Roppel, der mit Jonas Bredefeld und Mateo Stanic auf zwei wichtige Spieler verzichten muss.