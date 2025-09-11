Fußball Kreisliga A4: Der Verfolger ist gefordert

„David gegen Goliath“ heißt es am Sonntag in der Kreisliga A3, wenn Primus SV Dotternhausen II das Schlusslicht FC Onstmettingen empfängt.
Die Dotternhausener Bezirksliga-Reserve ist mit zwei klaren Siegen in die Saison gestartet und strebt nun am Sonntag bereits um 13 Uhr den dritten Erfolg an. Die Chancen für die Jungs von SVD-Coach Peter Hammerdinger, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, stehen gut: Denn die Gäste aus Onstmettingen mussten nach dem Aufstieg in den ersten beiden Partien noch kräftig Lehrgeld bezahlen. 0:6 hieß es gegen die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, und 0:7 am vergangenen Wochenende beim SV Tuningen. Alles andere als ein klarer Sieg der Hausherren wäre eine Überraschung.