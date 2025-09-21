Fußball Kreisliga A4: Der Tabellenführer patzt auswärts

„Auf dem recht kleinen Kunstrasenplatz sind wir eigentlich gut reingekommen und führen relativ schnell mit 2:0. Wir haben das Spiel unter Kontrolle, bekommen dann aber kurz vor der Pause einen Elfmeter gegen uns, wo dann das 1:2 fällt“, berichtet SGM-Coach Marc Miller und weiter: „Wir haben es dann verpasst nach der Pause das 3:1 zu machen. Durch eine Flippersituation in unserem Strafraum bekommen wir dann das 2:2. Für uns vom Gefühl her, waren es zwei verlorene Punkte. Trotzdem sind wir mit unserem Saisonstart mit zehn Punkten aus vier Spielen zufrieden.“

Die SGM Nusplingen/Obernheim II musste sich zuhause dem FC Pfeffingen geschlagen geben. Das Goldene Tor gelang Marc Bitzer bereits in der 12. Spielminute.

Kein Erfolgserlebnis für Jan Dehner

Jan Dehner und die TG Schömberg gingen auch im vierten Spiel als Verlierer vom Platz. „Wir starten gut, haben einen Lattentreffer, waren gut drin im Spiel, bekommen dann mit dem ersten Angriff des FSV Denkingen das 0:1“, analysiert Dehner. Seine Mannschaft kam zurück und erzielte durch Nils Arnold in der 13. Minute das 1:1. „Wir hatten die Chance zum 2:1, machen es aber nicht und kassieren so vor der Halbzeit zwei Standardgegentore.“

Unbedingter Wille fehlt

Mit einem 1:3 ging es dann in die zweiten 45 Minuten. „Der Gegner hatte keinen Torschuss mehr, doch wir waren nicht entschlossen genug. Uns hat der unbedingte Wille gefehlt, das Spiel zu gewinnen“, so Dehner. Das 2:3 fiel zu spät, erst in der Nachspielzeit per Elfmeter, der von Tamer Coskun verwandelt wurde.

Landesliga-Reserve mit Heimniederlage

Auch der TSV Straßberg II musste eine Heimniederlage einstecken. Die Mannschaft von Tobias Schuth ging zwar durch Sven Männel in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, doch bis zur Pause drehte der Gast vom SV Egesheim die Partie. In der 78. Minute gab es für beide Mannschaften eine Rote Karte. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel dann in der 83. Minute durch das 1:3 durch Christian Bischoff.

Zu wenig Torgefahr

Und auch die SGM Meßstetten/Tieringen musste sich erneut geschlagen geben. Mit 0:2 unterlag man auswärts beim SC 04 Tuttlingen II. Nach dem 0:1 in der 37. Minute durch Lazar Ivanovic, gerieten die Gastgeber in der 74. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl. Doch nur fünf Minuten später sorgte Lukas Pascal Stengelin für die Entscheidung zugunsten der Tuttlinger Reserve.