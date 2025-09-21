Fußball Kreisliga A4: Der Tabellenführer patzt auswärts

Die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten kommt beim SV Seitingen-Oberflacht nicht über ein 2:2 hinaus.
„Auf dem recht kleinen Kunstrasenplatz sind wir eigentlich gut reingekommen und führen relativ schnell mit 2:0. Wir haben das Spiel unter Kontrolle, bekommen dann aber kurz vor der Pause einen Elfmeter gegen uns, wo dann das 1:2 fällt“, berichtet SGM-Coach Marc Miller und weiter: „Wir haben es dann verpasst nach der Pause das 3:1 zu machen. Durch eine Flippersituation in unserem Strafraum bekommen wir dann das 2:2. Für uns vom Gefühl her, waren es zwei verlorene Punkte. Trotzdem sind wir mit unserem Saisonstart mit zehn Punkten aus vier Spielen zufrieden.“