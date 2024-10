Fußball Kreisliga A4: Das Topspiel steigt in Laufen

Das Topspiel steigt in Laufen

1 „Weiter oben bleiben“, heißt die Devise der Fußballer des FV Rot-Weiß Ebingen nach dem Erfolg in Frommern und dem damit verbundenen Sprung an die Spitze in der Kreisliga A4. Im Albstadt-Duell bei Schlusslicht SpVgg Truchtelfingen erscheint dies möglich. Foto: Kara

Der Bezirksligaabsteiger empfängt den Dritten SV Dotternhausen II zum Kräftemessen. Tabellenführer Rot-Weiß Ebingen will seine „Pole Position“ verteidigen. Warum der Truchtelfinger Trainer von seinem Amt zurück getreten ist.









Mit einem 6:1-Auswärtserfolg beim TSV Frommern II hat der FV Rot-Weiß Ebingen die Tabellenführung in der Kreisliga A4 übernommen. Das Team von Trainer Riccardo Spataro profitierte dabei von der Spielabsage des bisherigen Spitzenreiters TSV Laufen bei der TSG Margrethausen wegen Unbespielbarkeit des Platzes. „Wir hoffen, dass wir weiterhin ziemlich oben bleiben dürfen“, bilanzierte Spataro nach dem Spiel. Da die Partie zwischen Margrethausen und Laufen erst am 24. Oktober nachgeholt wird, bestehen für die Rot-Weißen gute Chancen, den „Platz an der Sonne“ zu verteidigen – ein Erfolg im Albstadt-Duell beim noch sieglosen Schlusslicht SpVgg Truchtelfingen voraus gesetzt.