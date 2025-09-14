Fußball Kreisliga A4: Das Führungstrio in der A4 wird gesprengt

Nach zwei Spieltagen waren es noch drei Mannschaften ohne Punktverlust; nun ist es nur noch eine: Die SGM Schwenningen/Stetten am kalten Markt/Frohnstetten unterstrich mit einem 7:1-Erfolg gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Straßberg ihre Ambitionen und ist damit die einzige Mannschaft in der Kreisliga A3 mit noch blütenweißer Weste.

Der Tabellenführer setzt schnell deutliche Signale Gegen die Straßberger Zweite machten die Jungs von SGM-Trainer Marc Miller früh deutlich, dass die Punkte auf dem Heuberg bleiben sollen: Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Kevin Ritter, von Elia Ruf, Hanjo Merz und Tobias Seßler mit 4:0. Und als den Gästen kurz nach Seitenwechsel der 1:4-Anschlusstreffer durch Sedat Kocak gelang, erstickte der Bezirksligaabsteiger durch weitere Treffer von Ritter, nur vier Minuten nach dem 1:4, Merz und Marco Mauz zum 7:1-Endstand alle Straßberger Hoffnungen. „Bis zum 1:0 haben wir uns schwer getan; aber danach haben die Jungs die Chancen gut ausgespielt und genutzt. Am Ende war es ein souveräner Sieg. Es wäre wünschenswert, wenn es so weitergeht“, sagt SGM-Trainer Miller.

Benzingen nutzt seine Chancen nicht

Den ersten Punkt der Saison abgeben musste dagegen der TSV Benzingen beim 2:2 im Gastspiel beim SV Renquishausen. „Wir haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit die Anfangsphase verschlafen“, moniert TSV-Trainer Patrick Bach. Fürwahr, gingen die Hausherren bereits in der ersten Minute durch Jonas Rack mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später gelang Rene Stegmeyer zwar der 1:1-Ausgleich. „Aber insgesamt haben wir keine gute erste Halbzeit gespielt“, sagt Bach, der miterleben musste, dass sein Team erneut mit 1:2 (49.) in Rückstand geriet. Aber Nico Pfaff hatte mit seinem Kopfball zum 2:2 (55.) die richtige Antwort parat. „Danach hatten wir eine Drangphase und einige Möglichkeiten, um das 3:2 zu machen. Aber wenn du deine Chancen nicht nutzt; musst du am Ende mit einem Unentschieden leben“, sagt Bach.

Tuttlingen II verliert im Lokalderby

Noch schlimmer erging es dem dritten Team mit voller Punktausbeute nach zwei Spieltagen, dem SC Tuttlingen II. Die Landesliga-Reserve kassiert im Lokalderby beim SV Spaichingen mit 2:4 die erste Saisonniederlage. Die Gunst der Stunde nutzte der VfL Nendingen, der sich mit einem 6:3-Erfolg beim FSV Denkingen auf Rang drei vor den punktgleichen Spaichingern schob. Denkingen bleibt nach der dritten Niederlage in Folge ebenso ohne Punkte, wie die TG Schömberg, die beim FC Pfeffingen mit 0:2 ebenfalls ohne Zählbares blieb, und Schlusslicht SGM Meßstetten/Tieringen, das gegen den SV Seitingen/Oberflacht mit 0:7 eine weitere Klatsche kassierte und nach drei Spielen nun eine Torbilanz von 1:21 zu Buche stehen hat.