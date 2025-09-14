Fußball Kreisliga A4: Das Führungstrio in der A4 wird gesprengt

Der TSV Benzingen und der SC Tuttlingen II lassen erste Federn. Die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten führt nun das Tableau der Kreisliga A4 alleine an.
Nach zwei Spieltagen waren es noch drei Mannschaften ohne Punktverlust; nun ist es nur noch eine: Die SGM Schwenningen/Stetten am kalten Markt/Frohnstetten unterstrich mit einem 7:1-Erfolg gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Straßberg ihre Ambitionen und ist damit die einzige Mannschaft in der Kreisliga A3 mit noch blütenweißer Weste.