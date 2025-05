1 Das Vorspiel vor dem Landesliga-Derby bestreiten der TSV Straßberg II und TSV Frommern II am Samstag um 13 Uhr. Foto: Kara

Dem Tabellenführer der Kreisliga A4, FV Rot-Weiß Ebingen, wird vom Tabellendritten SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen auf den Zahn gefühlt. Auch auf Verfolger TSV Laufen wartet keine leichte Aufgabe.









Link kopiert



Am 23. Spieltag steht in der Kreisliga A4 am Sonntag vor allem ein Spiel im Vordergrund: Der Dritte des Tableaus fordert den Primus zum Duell heraus.