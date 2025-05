Die TSG Wittershausen kann in der Relegation noch die Saison krönen – doch der Gegner wird es in sich haben.

An der Tabellenspitze ist die Meisterschaftsfrage seit dem letzten Spieltag geklärt. Die TSG Wittershausen kann sich ganz entspannt ihrem Relegationsduell gegen den Zweitplatzierten der A2 vorbereiten.

Alles deutet dabei auf den Bezirkspokalfinalisten TSV Möttlingen hin.

Seit dem vergangenen Spieltag steht der Aufstieg der SGM Ahldorf-Mühlen-Dettensee fest. Das die Hayer-Truppe ihren Aufstieg ausgerechnet bei ihrem ärgsten Rivalen in Wittershausen feiern durfte, ist Zufall.

Marcel Hezel erklärt die Situation

Die TSG Wittershausen scheiterte damit zum dritten Mal an einem Rivalen, der einfach besser war. Dies erkennt auch Wittershausens Abteilungsleiter Sport Marcel Hezel neidlos an: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die SGM aus drei Teilorten besteht. Wir sind nur ein Dorf und haben vor der Saison mit unserem Spielertrainer Fabian Singer und Silas Tantur (beide TSV Trillfingen) die beiden torgefährlichsten Spieler in unseren Reihen verloren. Da fehlen uns auf einen Schlag über 40 Tore. Hinzu kamen die Langzeitausfälle von Mike Kaufmann und Stefan Schulz, der am vergangenen Spieltag sein erstes Spiel nach seiner Verletzung wieder bestritten hat. Das konnte gegen so eine abgezockte und erfahrene Truppe wie die Hayer-Mannschaft nicht reichen.“

Ahnlicher Saisonverlauf

In den Spielzeiten davor musste sich die TSG hinter der SGM Felldorf-Bierlingen und dem SV Eutingen einreihen, mit einem ähnlichen Saisonverlauf. Abseits vom sportlichen Erfolg hat die Eigenständigkeit der Fußballer höchste Priorität.

„Wir wollen auch in Zukunft eigenständig bleiben und werden weiterhin auf unsere eigenen Spieler setzen. Ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre zwar schön, aber nicht um jeden Preis.“

Termin: 15. Juni ab 14 Uhr

Der Aufstieg über die Hintertür Relegation ist in dieser Saison sehr anspruchsvoll. Gleich im ersten Spiel geht es für die TSG Wittershausen am 15. Juni ab 14 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den TSV Möttlingen.

Gefährliche Möttlinger

Die Möttlinger sorgten im Bezirkspokal für Furore und stehen im Bezirkspokalendspiel gegen den TuS Ergenzingen. „Da wissen wir, was auf uns zukommt. Wir haben sie zweimal beobachten können: Im anderen Halbfinale wird eine Bezirksligist stehen, der weit über 40 Punkte in dieser Saison geholt hat. Das wird ein richtiges Brett für alle Mannschaften, und der Bezirksligist ist sicherlich der Favorit.“

Vor zwei Jahren scheiterte die TSG Wittershausen in der ersten Relegationsrunde in Hochdorf an Phönix Pfalzgrafenweiler.

Spiele unter der Woche

FC Horb – SGM Sulz/ Sigmarswangen/ Holzhausen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Paul Beckenbach (70.), 2:0 Bastian Weinstein (73.), 3:0 Diego Gabriel (89.).

SV Eutingen II – SGM Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/ Dießen 4:3 (3:1). Tore: 1:0ß, 3:1 Oscar Berrera (3., 25.), 2:0 Marvin Raible (15.), 2:1 Kevin Schlotter (17.), 4:1 Giovanni Die Giagro (62.), 4:2 Leif Hansen (77.), 4:3 Chris Kugler (84.).