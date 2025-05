Im Abstiegskampf spitzt sich die Situation in der Kreisliga A Staffel 3 zu.

Die Talheimer rutschten durch die Überraschungserfolge des SV Tumlingen-Hörschweiler in Wittershausen und des SV Betzweiler-Wälde in Bildechingen wieder auf einen Abstiegsplatz.

SGM Ahldorf-Mühlen/Dettensee – SV Oberiflingen 4:1 (2:1). Die SGM Ahldorf-Mühlen hat eine Woche nach ihrer Meisterfeier ihr nächstes Spiel gegen die Gäste aus Oberiflingen gewonnen.

Noch mehr Tore möglich

Am Ende hätte der Sieg nach Aussage ihres Trainer Sven Hayer noch deutlicher ausfallen können. Den Gästen gelang in Halbzeit eins sogar der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer.

Raphael Hopf, wer sonst, brachte sein Team noch vor der Pause erneut in Führung. Nach der Pause erzielte Hopf mit einem Doppelpack noch seine Saisontreffer 44 und 45.

Gelb-rote Karte

In einer fairen Partie sah Marius Saiber auf Seiten der Gastgeber Gelb-Rot und Oberiflingens Uwe Haizmann nach einer Notbremse sogar den roten Karton. Tore: 1:0 Raphael Kurtz (6.), 1:1 Elias Beilharz (41.), 2:1, 3:1, 4:1 Raphael Hopf (45., 58., 81.)

SGM Bildechingen/ Nordstetten – SV Betzweiler-Wälde 2:3 (1:2). Die Gäste vom SV Betzweiler-Wälde können sich vor allem bei ihrem Spieler Josua Schwab bedanken, dass sie den Ligaverbleib weiterhin aus eigener Kraft schaffen können. Schwab gelangen im Verlaufe der Partie insgesamt drei Treffer.

Für die Gastgeber ging es in dieser Partie um nicht mehr viel, und so sah am Ende dann auch das Ergebnis aus. Tore: 1:0 Kevin Kadlubiec (38.), 1:1, 1:2, 1:3 Josua Schwab (42., 45., 71.), 2:3 Laurenz Bernhard (90.+2.)

SG Altheim-Grünmettstetten – SGM Talheim 2:1 (0:0). Bittere Auswärtsniederlage für die Talheimer im Lokalkampf in Grünmettstetten. Praktisch mit dem Schlusspffiff schockten die Gastgeber die Gäste mit dem Siegtreffer.

Steckpass kommt an

Nach einem Steckpass war Moritz Bitzer erfolgreich. Die Talheimer hatten die gleiche Anzahl an Torchancen, versagten aber im Torabschluss an diesem Tag. Tore: 1:0 Silas Schneider (68.), 1:1 Marvin Müller (75.), 2:1 Moritz Bitzer (90.).

Überraschender Ausgang

TSG Wittershausen – SV Tumlingen-Hörschweiler 2:4 (1:4). Die Waldachtäler vom SV Tumlingen-Hörschweiler holten beim Tabellenzweiten in Wittershausen dank einer starken ersten Halbzeit drei überraschende Punkte.

Den Talheimern dürfte die dürftige Leistung der Gastgeber weniger gefallen haben. Tore: 0:1, 0:2 Oleg Semenov (3., 6.), 0:3 Aaron Störzer (16.), 0:4 Matteo D´Avino (34.), 1:4 Simon Mutschler (45.+3.), 2:4 Fabian Späth (75.).