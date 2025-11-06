Fußball Kreisliga A3: Spannende Verfolgerduelle warten in der A3

In der Kreisliga A3 gibt es im Kampf um Rang zwei gleich mehrere heiße Anwärter, die sich direkt gegenüber stehen.

Während Tabellenführer SGM Nusplingen/Obernheim am Sonntag um 14.30 Uhr im Heimspiel gegen die FSV Schwennigen, die am vergangenen Spieltag mit dem 1:0 gegen den FC Winterlingen den ersten Sieg feierte und die Rote Laterne abgab, der klare Favorit ist und wohl dem neunten Saisonsieg im zehnten Spiel entgegen steuert, stehen derweil einige interessante Verfolgerduelle auf dem Spielplan.

Verfolger stehen sich in direkten Duellen gegenüber Dabei bekommt es des Tabellenzweite SV Tuningen mit dem Fünften, SV Böttingen, zu tun. Die Heuberger standen bis zum ausgefallenen Topspiel in Nusplingen, das am Donnerstag, 20. November, nachgeholt wird, auf Rang zwei, mussten dann aber mit der 1:2-Heimniederlage gegen die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim einen Rückschlag hinnehmen. Tuningen indes nutzte die Gunst der Stunde und eroberte mit einem 5:1-Auswärtserfolg bei Fatih Spor Spaichingen Rang zwei. Nun wartet auf das Team um Spielertrainer Levent Üner aber mit Böttingen ein ganz anderes Kaliber, denn der SVB wird sicherlich alles daran setzen, wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren, und so dürfen sich die Hausherren am Sonntag wohl auf heftige Gegenwehr der Gäste einstellen.

„Lachende Dritte“ liegen in Lauerstellung

Vielleicht gibt es am Ende aber auch einen „lachenden Dritten“, denn die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim ist von Tuningen nur zwei Zähler entfernt. Dazu bedarf es aber für das Team von SG-Coach Frank Dilger eines Erfolges gegen die Sportfreunde Bitz, die zuletzt gegen Primus Nusplingen/Obernheim mit 0:6 unterlagen. „Nusplingen hat verdient gewonnen, wenn auch der Sieg etwas zu hoch ausgefallen ist“, gestand Sportfreunde-Trainer Tolga Yigitbas nach der Partie ein. Besser machen wollen es die Kicker von der Hochalb nun am Sonntag in Heinstetten. „Wir haben das Spiel gegen Nusplingen abgehakt und konzentrieren uns nun auf die Partie am Sonntag in Heinstetten. Das ist ein wichtiges Spiel, und da wollen wir einiges besser machen als zuletzt gegen den Tabellenführer“, kündigt Yigitbas Wiedergutmachung an.

Ebenfalls gut im Rennen um Rang zwei befindet sich die SGM Gosheim/Wehingen, die punktgleich mit Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim ist, zuletzt im Derby bei der SGM Dürbheim/Mahlstetten mit 2:1 erfolgreich war und nun mit der SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen, die nach dem 3:2-Erfolg bei Schlusslicht FC Onstmettingen Rang acht einnimmt, eine machbare Aufgabe vor der Brust hat.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge peilt der SV Dotternhausen II bereits am Samstag gegen Fatih Spor mit einem Dreier die Trendwende an.