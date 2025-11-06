Fußball Kreisliga A3: Spannende Verfolgerduelle warten in der A3

In der Kreisliga A3 gibt es im Kampf um Rang zwei gleich mehrere heiße Anwärter, die sich direkt gegenüber stehen.
Während Tabellenführer SGM Nusplingen/Obernheim am Sonntag um 14.30 Uhr im Heimspiel gegen die FSV Schwennigen, die am vergangenen Spieltag mit dem 1:0 gegen den FC Winterlingen den ersten Sieg feierte und die Rote Laterne abgab, der klare Favorit ist und wohl dem neunten Saisonsieg im zehnten Spiel entgegen steuert, stehen derweil einige interessante Verfolgerduelle auf dem Spielplan.