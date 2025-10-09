Fußball Kreisliga A3: Primus auf dem Prüfstand

Die SGM Nusplingen/Obernheim empfängt den SV Dotternhausen II zum Topspiel. Auch auf die Verfolger warten schwere Gegner.
Gleich drei Spitzenspiele stehen in der Kreisliga A3 am siebten Spieltag auf dem Programm. So bekommt es Tabellenführer SGM Nusplingen/Obernheim mit dem Dritten SV Dotternhausen II zu tun. Während die Bärataler in den bisherigen sechs Spielen erst einen Punkt am ersten Spieltag abgeben mussten und zuletzt mit 5:3 beim SV Tuningen erfolgreich waren, musste das Team von SVD-Trainer Peter Hammerdinger bereits zwei Niederlagen hinnehmen, meldete sich aber in der Vorwoche mit einem 5:0-Erfolg gegen den FC Winterlingen zurück.