Fußball Kreisliga A3: Primus auf dem Prüfstand

Gleich drei Spitzenspiele stehen in der Kreisliga A3 am siebten Spieltag auf dem Programm. So bekommt es Tabellenführer SGM Nusplingen/Obernheim mit dem Dritten SV Dotternhausen II zu tun. Während die Bärataler in den bisherigen sechs Spielen erst einen Punkt am ersten Spieltag abgeben mussten und zuletzt mit 5:3 beim SV Tuningen erfolgreich waren, musste das Team von SVD-Trainer Peter Hammerdinger bereits zwei Niederlagen hinnehmen, meldete sich aber in der Vorwoche mit einem 5:0-Erfolg gegen den FC Winterlingen zurück.

SGM-Trainer Sisto erwartet „spannende Aufgabe“ „Das wird eine spannende Aufgabe“, glaubt SGM-Trainer Enrico Sisto, für den es eine interessante Partie wird gegen seinen Ex-Club. „Da treffe ich auf einige bekannte Gesichter.“ Doch der Nusplinger Übungsleiter weiß: „Wir treffen mit Dotternhausen auf eine spielstarke Mannschaft, die gerne mit viel Ballbesitz das Spiel diktiert. Aber wir werden versuchen, den Ball in unseren Reihen zu halten und wollen sie so vor Probleme stellen.“

SVD-Coach Hammerdinger: „Wir haben Respekt, aber keine Angst“

„Nusplingen ist vergangene Saison mit 38 Punkten aus der Bezirksliga abgestiegen. Wir hatten 41 Punkte in der Kreisliga A. Das zeigt doch ganz klar wie stark die SGM ist. Zuhause haben die bis jetzt alles weggehauen“, weiß Dotternhausens Trainer Peter Hammerdinger, was auf seine Mannschaft am Sonntag zukommt. „Nusplingen hat die beste Offensive und mit Klaiber und Iacobello zwei Top Torjäger. Außerdem haben sie erst 6 Gegentore kassiert. Deshalb müssen wir gut defensiv stehen und unsere eigenen Fehler auf ein Minimum reduzieren.“

Hammerdinger betont: „Wir haben Respekt aber keine Angst vor Nusplingen. Immerhin haben wir mit 25 Toren die zweitbeste Offensive und mit erst 7 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Aber wir müssen es clever spielen. Wir werden sicher nicht nur reagieren, sondern auch mutig nach vorne agieren. Nusplingen wird das Spiel machen, wir werden gut stehen und gezielte Nadelstiche nach vorne setzen. Wir werden bis an unsere Grenzen gehen müssen, um was Zählbares mitzunehmen. Bringen wir nicht unsere Top-Leistung, werden wir auch nichts in Nusplingen holen können. Personell fehlen uns mit Steffen Hauser, Jonas Nowak, Elias Scherer, Philipp Huonker und Lukas Wochner 5 wichtige Spieler am Sonntag.“

Böttingen liegt in Lauerstellung

Nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter rangiert der SV Böttingen nach dem 4:1-Erfolg gegen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen. Doch nun wartet auf das Team von Spielertrainer Marc Marquart ein echtes „Heuberg-Lokalderby“ beim Tabellenfünften SGM Gosheim/Wehingen, der zwei Zähler weniger auf dem Konto hat und zuletzt mit 4:1 bei Fatihspor Spaichingen erfolgreich war.

Auf das Dilger-Team wartet kein leichter Gegner

Last not least bekommt es auch der Tabellenvierte, die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, ebenfalls mit einem Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, dem SV Tuningen zu tun. Das Team von Trainer Levent Üner, einst Spieler bei der TSG Balingen, musste sich am vergangenen Wochenende zwar dem Ligaprimus Nusplingen/Obernheim beugen, kann aber bereits am Freitagabend mit einem Erfolg im Nachholspiel beim noch sieglosen FC Winterlingen bis auf Rang drei vorrücken. Doch das Team von SGM-Coach Frank Dilger wird den Gästen am Sonntag alles abverlangen, um die Punkte auf dem Heuberg zu behalten und den fünften Saisonsieg einzufahren.

Sportfreunde aus Bitz wollen nachlegen

Auf einen weiteren Sieg spekuliert auch der Tabellensechste, die Sportfreunde Bitz nach dem 5:0-Erfolg im Derby gegen Schlusslicht FC Onstmettingen. Allerdings wartet bei der SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen ein richtiger Prüfstein auf die Jungs von Trainer Tolga Yigitbas.

Wie agiert Onstmettingen nach dem Trainerwechsel

Interessant wird sein, wie der FC Onstmettingen sein erstes Spiel nach der Trennung von Spielertrainer Andre Eckstein gestaltet. Thomas Schaupp hat das Rude übernommen. Mit Absteiger FSV Schwenningen kommt ein Gegner, der bislang auch keine Bäume ausgerissen hat.