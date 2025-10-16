Fußball Kreisliga A3: Lösbare Aufgabe für den Primus aus dem Bäratal

Die SGM Nusplingen/Obernheim bleibt in der Kreisliga A3 das Maß aller Dinge. Das musste auch der SV Dotternhausen II am vergangenen Wochenende erfahren, der sich bei den Bäratalern mit 0:4 geschlagen geben musste. „Nusplingen war eine Klasse besser wie wir, das muss ich neidlos anerkennen“, so SVD-Coach Peter Hammerdinger. „Das war mit Abstand die beste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben.“

Machbare Auswärtsaufgabe für das Sisto-Team Nun wartet auf die Jungs von SGM-Coach Enrico Sisto bei Fatih Spor Spaichingen eine machbare Aufgabe, während auf die Dotternhausener Bezirksliga-Reserve erneut eine knifflige Partie gegen die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim wartet. Das Dilger-Team trennte sich zuletzt vom SV Tuningen 4:4 und gab dabei eine 4:2-Führung durch Gegentreffer in der Schlussminute und der Nachspielzeit noch aus der Hand. Mit entsprechend Wut im Bauch wird die Spielgemeinschaft aus den Meßstetter Teilorten die Fahrt nach Dotternhausen antreten.

„Neuer Besen“ kehrt schon richtig gut

„Neue Besen kehren gut“, lautet ein alter Sprichwort. Dies bewahrheitete sich auch beim FC Onstmettingen, der nach der Demission von Andre Eckstein mit Thomas Schaupp einen neuen Trainer präsentierte, dem mit 2:0-Erfolg gegen die FSV Schwenningen ein starkes Debüt. Mit dem ersten Saisonsieg gab der FCO die Rote Laterne an die Neckarstädter ab und hat nun die Möglichkeit, bei der SGM Dürbheim/Mahlstetten, die zuletzt der SGM Frittlingen/Wilflingen mit 2:4 unterlag, nun in Sachen Punkten nachzulegen.

Nach dem ersten Sieg wartet eine Hammeraufgabe

Ebenfalls den ersten Sieg feierte der FC Winterlingen mit dem 4:0-Erfolg gegen Fatih Spor Spaichingen. Dabei hatten die Jungs von FC-Trainer Florian Roppel nach der unglücklichen 1:2-Niederlage zwei Tage vorher gegen SV Tuningen etwas schwere Beine. Aber dennoch gelang am Ende der lang ersehnte Dreier, der bei Trainer Roppel und seiner Mannschaft für Erleichterung sorgte. „Wir haben uns in der ersten Hälfte schwer getan und hatten auch etwas Glück. Die drei Punkte waren am Ende aber sehr verdient“, so Roppel. Doch nun wartet auf die Grün-Weißen eine richtige Hammeraufgabe, denn es geht zum Tabellenzweiten SV Böttingen. Die Kicker vom Heuberg liegen nur zwei Zähler hinter Primus SGM Nusplingen/Obernheim und sind nach dem 1:0-Erfolg im Derby bei der SGM Gosheim/Wehingen ebenfalls noch ungeschlagen. Diese Serie wird das Team von SVB-Spielertrainer Marc Marquart auch gegen Winterlingen verteidigen