Fußball Kreisliga A3: Lösbare Aufgabe für den Primus aus dem Bäratal

Tabellenführer Nusplingen/Obernheim ist bei Fatih Spor Spaichingen favorisiert. Können Onstmettingen und Winterlingen nachlegen?
Die SGM Nusplingen/Obernheim bleibt in der Kreisliga A3 das Maß aller Dinge. Das musste auch der SV Dotternhausen II am vergangenen Wochenende erfahren, der sich bei den Bäratalern mit 0:4 geschlagen geben musste. „Nusplingen war eine Klasse besser wie wir, das muss ich neidlos anerkennen“, so SVD-Coach Peter Hammerdinger. „Das war mit Abstand die beste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben.“