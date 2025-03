Fußball Kreisliga A3: FC Horb präsentiert neues Trainerduo

Zum Ende der aktuellen Saison geht beim Fußball-A-Ligisten FC Horb eine Ära zu Ende. FC-Urgestein Bernd Halder verabschiedet sich auf eigenen Wunsch in den Trainerruhestand. Die Nachfolge ist geklärt.

Stefan Mauz, der Vorsitzende des FC Horb, bedauert Halders Entscheidung. „Bernd hat mich bereits im Herbst vergangenen Jahres informiert, dass die aktuelle Saison seine letzte als Trainer sein wird und er sich ab Sommer unsere Spiele als Fan anschauen möchte. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren diese aber selbstverständlich“, so Mauz.

Bernd Halder verbrachte seine komplette Fußballerzeit beim FC Horb, zunächst als Jugendspieler, später im Aktivenbereich. Aufgrund einer schweren Verletzung wechselte er bereits mit 27 Jahren auf die Trainerbank und feierte Ende der 90er-Jahre mit dem damaligen ASV Horb unter anderem eine Bezirksmeisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.

Auch bei der Jugend aktiv

Nach einer Pause war Bernd Halder dann als Jugendtrainer beim FC Horb tätig und trainierte die Jahrgänge 1997 und 1998. Nachdem der FC Horb in der Saison 2015/16 seine Aktivenmannschaft abmelden musste, bildeten diese Jahrgänge den Kern der neuen Mannschaft.

Aufstieg zunächst verpasst

Das junge Team um Bernd Halder verpasste mehrmals knapp den Aufstieg in die Kreisliga A. Dieser gelang dann in der Saison 2021/22 über die Relegation. Seither hält sich die immer noch junge Mannschaft in der Kreisliga A. Stefan Mauz: „Bernds Leidenschaft für den Fußball und den FC Horb ist grandios. Mit seinem großen Engagement war und ist er ein Vorbild für alle bei uns im Verein und zudem auch im Bezirk anerkannt und respektiert. Wir freuen uns deshalb sehr, dass Bernd auch ohne Traineramt sicherlich weiter eine wichtige Rolle beim FC Horb spielen wird.“

Die Nachfolge auf der Trainerbank des FC Horb ist unterdessen bereits geregelt. Nach sehr guten und offenen Gesprächen zu Jahresanfang konnte mit Andreas Milz der Wunschtrainer verpflichtet werden. Milz spielte zu Landesligazeiten bereits einige Zeit in Horb und hat aus dieser Zeit noch freundschaftliche Verbindungen zum Verein, unter anderem zu seinem jetzigen Vorgänger.

B-Lizenz-Inhaber

Andreas Milz verfügt über die B-Lizenz und trainierte bereits die Mannschaften des SV Oberiflingen und des SSV Dettensee. Er freut sich auf die neue Aufgabe in Horb und ist bereits in den Planungen für die kommende Saison.

Einen Halder gibt es weiterhin

Der Name Halder wird zudem auch weiterhin im Trainerteam des FC Horb eine Rolle spielen. Bernds Sohn Niklas wird zukünftig als Co-Spielertrainer tätig sein. Zudem werden der bisherige Torwarttrainer Dejan Granic und der Betreuer Martin Gabriel das neue Trainerteam wie bisher unterstützen.

Im Sinne der Vereinsstrategie

Der Vorstand des FC Horb freut sich über die gefundene Lösung, die ganz im Sinne der Vereinsstrategie (vor allem auf Personen mit Bezug zum FC Horb zu setzen) gefunden werden konnte. Dazu passen die bereits vorliegenden Zusagen der ehemaligen FC-Spieler Nico Graf und Tim Mauz für die kommende Saison.

Wer kommt noch?

Nico wechselt nach einem Jahr bei der SG Weildorf/Bittelbronn zurück nach Horb, Tim zieht nach einem dreijährigen Aufenthalt in Paderborn zurück in die Heimat. Ob es weitere Veränderungen im Kader geben wird, steht noch nicht fest, der FC Horb ist in losen Gesprächen mit weiteren Spielern.