1 Gut aufgestellt (von links): Kevin Haase, Marc Schleh, Benjamin Bischof und Dominik Schorpp Foto: Kreisligist SG Altheim-Grünmettstetten besetzt die Position des Co-Trainers neu. Sven Saile hört auf.







Bereits in Winterpause informierte der aktuelle Co-Trainer Sven Saile den Verein über seine letzte aktive Saison. Der Verein dankt Sven Saile für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren.