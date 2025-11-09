Fußball Kreisliga A3: Der Primus macht es zweistellig

Die SGM Nusplingen/Oberheim fertigt die FSV Schwenningen mit 10:0 ab. Der SV Dotternhausen II setzt mit dem 12:0 gegen Fatih Spor Spaichingen noch einen drauf.
Den Spieltag eröffnet hatte der SV Dotternhausen II bereits am Samstagnachmittag. Gegen Fatih Spor Spaichingen ließen es die Jungs von SVD-Coach Peter Hammerdinger nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge diesmal richtig krachen: Mit einer 0:12-Schlappe im Gepäck wurden die Gäste auf die Heimreise geschickt. Bereits zur Pause hatte die Bezirksliga-Reserve, bei der Routinier Steffen Hauser mit vier Treffern herausragte beim Stand von 7:0 alles klar gemacht. Hauser (83.) war es auch, der das 10:0 erzielte, ehe Richard Maier mit seinem zweiten Treffer und Robin Zirn in der Nachspielzeit das Dutzend voll machten.