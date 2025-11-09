Fußball Kreisliga A3: Der Primus macht es zweistellig

Die SGM Nusplingen/Oberheim fertigt die FSV Schwenningen mit 10:0 ab. Der SV Dotternhausen II setzt mit dem 12:0 gegen Fatih Spor Spaichingen noch einen drauf.

Den Spieltag eröffnet hatte der SV Dotternhausen II bereits am Samstagnachmittag. Gegen Fatih Spor Spaichingen ließen es die Jungs von SVD-Coach Peter Hammerdinger nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge diesmal richtig krachen: Mit einer 0:12-Schlappe im Gepäck wurden die Gäste auf die Heimreise geschickt. Bereits zur Pause hatte die Bezirksliga-Reserve, bei der Routinier Steffen Hauser mit vier Treffern herausragte beim Stand von 7:0 alles klar gemacht. Hauser (83.) war es auch, der das 10:0 erzielte, ehe Richard Maier mit seinem zweiten Treffer und Robin Zirn in der Nachspielzeit das Dutzend voll machten.

Gäste schon zur Pause raus Da wollte der Tabellenführer den Kickers vom Fuße des Plettenbergs in nichts nachstehen. Im Duell der Ex-Bezirksligisten deklassierte die SGM Nusplingen/Obernheim die FSV Schwenningen mit 10:0. Julian Häring, sowie Noah Pablo Siber mit einem lupenreinen Hattrick sorgten mit dem 4:0 schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel gab es für die Gäste vom Neckarursprung weiter auf die Mütze: Maurice Friz, Lars Schmider, Leon Klaiber mit einem Doppelpack, sowie Marco Friz und Siber mit seinem vierten Treffer machten es dann zweistellig für die Bärataler, die weiterhin souverän ganz oben stehen und bereits sechs Zähler Vorsprung auf die Verfolger haben, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben.

„Wir haben die Tore gut herausgespielt“

„Wir haben die Tore zum Teil sehr gut herausgespielt. Der Gegner stand tief und ließ sich kaum aus der eigenen Hälfte locken. Aber wir sind geduldig geblieben und hatten die nötige Ruhe, um die Tore zu erzielen“, lobt SGM-Coach Enrico Sisto den Auftritt seines Teams. Nur einen kleinen Kritikpunkt hatte der Erfolgscoach: „Das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausgehen müssen.“

Neuer Tabellenzweiter

Apropos Verfolger: Von Platz zwei grüßt nun die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, die sich gegen die Sportfreunde Bitz mit 4:0 durchsetzte. Dabei profitierte das Team von SGM-Coach Frank Dilger auch vom Ausrutscher des bisherigen Tabellenzweiten SV Tuningen, der gegen den SV Böttingen nicht über ein 1:1 hinaus kam.

Drei punktgleiche Verfolger buhlen um Rang zwei

Das Üner-Team ist nun ebenso punktgleich mit der Spielgemeinschaft aus den Meßstetter Teilgemeinden wie auch mit der SGM Gosheim/Wehingen, die mit einem 4:1-Erfolg gegen Schlusslicht FC Onstmettingen den vierten Tabellenplatz verteidigte.

Auf Rang fünf kletterte derweil die SGM Frittlingen/Wilflingen, die sich gegen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen mit 3:0 durchsetzte. Das Sert-Team bleibt damit nur knapp über die Abstiegszone und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf die SGM Dürbheim/Mahlstetten auf dem Relegationsplatz, die im Kellerduell beim FC Winterlingen einen 5:0-Sieg landete.

Herber Rückschlag im Abstiegskampf

Für das Team von FC-Coach Florian Roppel ist dies ein herber Rückschlag im Abstiegskampf, denn der Rückstand auf Dürbheim/Mahlstetten beträgt nun schon sieben Punkte. Noch schlechter da stehen nur noch Fatih Spor Spaichingen, die FSV Schwenningen und der FC Onstmettingen auf den Plätzen dahinter.