Fußball Kreisliga A3: Der Primus lässt es krachen

1 Die TG Schömberg kassierte beim TSV Straßberg II eine überraschende 1:2-Niederlage und verlor so Rang drei. Foto: Kara

Der FV Rot-Weiß Ebingen festigt mit einem 9:0-Sieg bei der SGM Meßstetten/Tieringen seine Führung in der Kreisliga A4. Verfolger Laufen muss tatenlos zusehen. Schömberg verliert Rang drei.









Link kopiert



„Das war glaube ich unser höchster Sieg in den vergangenen zehn Jahren. Das Spiel hätte sogar zweistellig ausgehen können“, resümiert der Ebinger Spielertrainers Riccardo Spataro, der nicht nur voll des Lobes über seine Mannschaft, sondern auch über den Meßstetter Rasen war. „Der Platz war ein Träumchen; das Wetter hat auch gepasst, und die Jungs hatten richtig Bock zu zocken.“ Nach dem sich der Primus anfangs aufgrund der ungewohnt guten Platzverhältnisse etwas schwer tat, brach Spataro selbst mit dem 1:0 (16.) den Bann und legte auch das 2:0 nach. Nach dem 3:0 von Marco Zimmermann (28.) war die Partie bereits nach einer halben Stunde entschieden. Im zweiten Durchgang ließen es die Rot-Weißen dann so richtig krachen. „Der Ball ist sehr rund bei uns gelaufen“. lobt Spataro. Dies zahlte sich auch in Toren aus: Gleich sechs Mal schlug es noch im Gehäuse von SGM-Keeper Adrian Dinser ein. „Wir sind sehr glücklich. Jeder der Jungs hat seinen Beitrag dazu geleistet. Wir haben auch gut vorbereitet, haben über Ostern fleißig trainiert und wollten das Spiel ziehen; dass es so gut läuft, das war nicht zu erwarten. Wir haben jetzt noch fünf Endspiele, die wir erfolgreich gestalten wollen“, so der FV-Spielertrainer.