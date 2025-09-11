Fußball Kreisliga A3: Das Topduell steigt an der Prim

Ein Trio verfügt in der Kreisliga A4 noch über eine weiße Weste und würde diese gerne wahren. Doch die Gegner wollen dies verhindern.
Mit zwei klaren Siegen hat die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten die Tabellenspitze erobert. Diese wollen die Jungs am Sonntag gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Straßberg verteidigen. Doch die Gäste ließen zuletzt mit einem 7:0-Erfolg gegen die SGM Meßstetten/Tieringen aufhorchen und werden sicherlich selbstbewusst nach Stetten am kalten Markt fahren. Dennoch sind aber die Hausherren in der Favoritenrolle.