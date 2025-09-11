Fußball Kreisliga A3: Das Topduell steigt an der Prim

Mit zwei klaren Siegen hat die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten die Tabellenspitze erobert. Diese wollen die Jungs am Sonntag gegen die Bezirksliga-Reserve des TSV Straßberg verteidigen. Doch die Gäste ließen zuletzt mit einem 7:0-Erfolg gegen die SGM Meßstetten/Tieringen aufhorchen und werden sicherlich selbstbewusst nach Stetten am kalten Markt fahren. Dennoch sind aber die Hausherren in der Favoritenrolle.

Auf die Tuttlinger Zweite wartet ein schweres Derby in Spaichingen Nur ein Törchen trennt den zweitplatzierten TSV Benzingen vom Primus. Zuletzt ließ es das Team um Spielertrainer Patrick Bach beim 9:1 gegen den FSV Denkingen richtig krachen. Nun geht es für den TSV zum SV Renquishausen, der mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet ist. Dort wollen die Benzinger mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Denkingen in der zweiten Halbzeit den dritten Dreier nachlegen. Als drittes Sechs-Punkte-Team nach zwei Spieltagen überraschte die Landesliga-Reserve des SC Tuttlingen. Aber nun wartet auf die SC-Zweite ein schwerer Gang, denn es geht zum Derby nach Spaichingen. Die Primstädter sind mit vier Punkten ebenfalls noch ungeschlagen und werden vor heimischer Kulisse alles daran setzen, um den zweiten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Nusplingen hat eine kurze Anreise

Apropos Lokalderby: Ein solches steigt auch wenn der SV Egesheim die SGM Nusplingen/Obernheim II empfängt. Beide liegen nicht nur geografisch beisammen, sondern sind auch in der Tabelle Nachbarn mit jeweils einem Sieg. Wer schnappt sich nun den zweiten Dreier?

Schömberg hofft in Pfeffingen auf die ersten Zähler

Auf die ersten drei Punkte hofft dagegen die TG Schömberg beim FC Pfeffingen, der auch noch ohne Sieg ist, aber schon einen Zähler auf dem Konto hat. „In den ersten beiden Spielen haben wir etwas die Basics vermissen lassen und waren nicht gut genug, um Punkte zu holen. Zudem haben einige Säulen gefehlt“, blickt TG-Trainer Jan Dehner zurück. „Deshalb müssen wir besser gegen den Ball arbeiten, konsequenter verteidigen und mehr Zweikämpfe führen und in diesen bissiger sein, um bestehen zu können“, weiß der erfahrene Coach auf was es ankommen wird. „In Pfeffingen wird es schwer; das ist eine kampfstarke Mannschaft. Da müssen wir alles reinhauen, um etwas mitzunehmen.“