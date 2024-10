Fußball Kreisliga A2: Zoller-Derby verspricht Brisanz

1 Eine schwere Aufgabe wartet auf Jadran Balingen nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende. Die Kroaten müssen zum Tabellenführer nach Burladingen. Foto: Kara

Noch blütenweiß ist die Weste von Tabellenführer FC Burladingen in der Kreisliga A2 nach sechs Spieltagen. Und dabei soll es auch am siebten Spieltag bleiben.









Die Chancen, dass die Fehlastädter am Sonntag auch ihr siebtes Spiel in Folge gewinnen, stehen nicht schlecht; geht es doch für die Mannschaft um FC-Trainer Heinrich David gegen den Tabellenvorletzten Jadran Balingen. Doch aufgepasst: Die Kroaten feierten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saison, was ihnen Selbstvertrauen geben dürfte.