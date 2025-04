Fußball Kreisliga A2: Wartet auf den Primus ein „Stolperstein“?

1 Setzt sich der TSV Boll erneut gegen die SpVgg Leidringen durch? Damit würde das Gallinaro-Team Rang drei verteidigen. Foto: Kara

Der Tabellenführer der Kreisliga A2, FC Hechingen, gastiert im Stadtderby beim TSV Stein. Auf Verfolger FC Burladingen wartet beim TSV Geislingen aber auch keine leichte Aufgabe.









In der Kreisliga A2 hat der FC Hechingen nach der Winterpause bislang eine makellose Serie hingelegt: Fünf Spiele, 15 Punkte und 28:4 Tore – das sucht seinesgleichen. Mittlerweile führen die Zollerstädter auch das Tableau an – punktgleich mit dem FC Burladingen zwar, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Da stellt sich die Frage: Wer soll das Team von FC-Trainer Joso Zupan noch stoppen auf dem Weg zurück in die Bezirksliga? Dass dies kein leichtes Unterfangen ist musste in der Vorwoche auch die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag erkennen, die mit einer 0:6-Packung die Heimreise aus dem Weiherstadion antreten musste.