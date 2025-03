Fußball Kreisliga A2 und A4: Verfolger FC Hechingen und TSV Laufen auf dem Prüfstand

1 Mit 6:3 gewann der SV Dotternhausen II das Derby gegen die TG Schömberg in der Hinrunde. Nun sinnen die Stauseestädter auf Revanche, um weiter im Titelrennen der Kreisliga A4 zu bleiben. Foto: Kara

Bereits vor dem offiziellen Rückrundenstart sind einige Mannschaften aus der Kreisliga A2 und Kreisliga A4 in Nachholspielen am Ball. Dabei warten nach der Winterpause gleich mehrere spannende Duelle.









Zwei richtungsweisende Nachholspiele stehen in der Kreisliga A2 am Sonntag auf dem Spielplan. Das Spitzenspiel steigt um 15 Uhr auf dem Sportgelände in Steinhofen, wenn der Tabellenvierte den Zweiten FC Hechingen empfängt. Beide Mannschaften haben sich mit Siegen in die Winterpause verabschiedet: Steinhofen bezwang die SGM Hart/Owingen mit 3:1, und Hechingen setzte sich im Topspiel gegen Tabellenführer FC Burladingen mit 3:2 durch.