Fußball Kreisliga A2: Top-Duo marschiert weiter voran

So hatte sich Olcay Akkaya, Spielertrainer des TSV Stein, sich das Derby gegen Hechingen und das Duell gegen seinen Bruder Kaan Akkaya auf Seiten der Zollerstädter sicherlich nicht vorgestellt: Denn während Olcay Akkaya beim Stand von 0:1 ein Eigentor zum 0:2 unterlief, sorgte sein Bruder Kaan Akkaya mit einem lupenreinen Hattrick in der Schlussphase für den deutlichen 7:1-Sieg der Gäste, die schon zur Pause mit 3:0 führten.

Burladingen schießt alle Tore

Weiterhin punktgleich bleibt der FC Burladingen, der aber über das schlechtere Torverhältnis verfügt. Im Gastspiel beim TSV Geislingen gingen alle Tore auf das Konto der Fehlastädter. Edwin Sieg brachte den FC mit 1:0 in Führung; aber nur wenig später unterlief Marco Locher ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Doch noch vor der Halbzeit brachte David Hönes den Tabellenzweiten mit 2:1 in Führung. Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften noch einige Möglichkeiten; es blieb aber beim 2:1.

Der Trainer kommt und trifft

Kalt erwischt wurde der Tabellendritte TSV Boll, der mit 0:1 gegen die SpVgg Leidringen verlor. „Mann des Tages“ war Trainer Thomas Beck, der sich aufgrund von Personalnot in der 87. Minute selbst einwechselte und 94. Minute den Siegtreffer erzielte. Nach einem Freistoß landete der Ball vor den Füßen von Beck, der nur noch einschieben musste. „Wir haben auch schon in den Spielen davor gut gespielt und sind froh, dass wir nach dem Sieg in der Vorwoche nachlegen konnten“, kam für Beck der Sieg nicht überraschend. „Wir waren in Boll die überlegene Mannschaft und hätten auch schon früher führen können. Hinten haben wir wenig zugelassen.“ Zwar bekam Boll kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter zugesprochen. Diesen parierte aber Leidringens Keeper Frans Dorner.

Verfolger kann nicht profitieren

Nicht profitieren vom Patzer des TSV Boll konnte der FC Steinhofen, der bei der SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim mit 3:4 unterlag. Die Gunst der Stunde nutzte dagegen die SGM Hart/Owingen, die sich mit einem 2:0-Erfolg bei Jadran Balingen an Steinhofen vorbei auf Rang vier schob.

Stenogramme

SV Heselwangen – SV Rangendingen II 2:3 (0:0). Tore: 0:1 Kim Barchet (50.), 1:1 Alhaj Sartie Sesay (67.), 1:2, 1:3 Jannik Beck (74./85.), 2:3 Maurus Weise (90.+1).

TSV Geislingen – FC Burladingen 1:2(1:2). Tore: 0:1 Edwin Sieg (16.), 1:1 Marco Locher (26./Eigentor), 1:2 David Hönes (34.).

TSV Boll – SpVgg Leidringen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Thomas Beck (90.+4).

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SGM Ringingen/Killertal 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Kai Heinzelmann (85.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Ringingen/Killertal (82.).

TSV Stein – FC Hechingen 1:7 (0:3). Tore: 0:1 Hermann Gaksteder (6.), 0:2 Olcay Akkaya (22./Eigentor), 0:3 Ilja Nebrgic (37.), 1:3 Luca Schmidt (46.), 1:4 Hermann Gaksteder (60.), 1:5, 1:6, 1:7 Kaan Akkaya (65./72./87.) SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim – FC Steinhofen 4:3 (2:0). Tore: 1:0, 4:1 Enrico Steidinger (17./67.), 2:0 Maxim Hoffmann (24.), 2:1 Daniel Sauter (48.), 3:1 David Brill (53.), 4:2, 4:3 Max Mitrenga (88./93/E).

HSD Jadran Balingen – SGM Hart/Owingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Finn Eger (10.), 0:2 Eldar Omerinovic (90.).