Fußball Kreisliga A2: Stolpersteine könnten warten

Der zwölfte Spieltag im November vergangenen Jahres hatte so einige Überraschungen parat: Der FC Hechingen, damals noch Tabellenzweiter gastierte bereits am Freitagabend zum Flutlichtduell beim TSV Geislingen. Die Gastgeber schossen durch einen Doppelpack von Steven Rauschke und einen Treffer von Milan Savkovic eine 3:0-Führung heraus. Hechingen, das noch durch eine Ampelkarte dezimiert wurde, kam nur noch auf 2:3 heran und musste so die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Nach der Niederlage folgen zehn Siege in Folge

Dies war aber gleichzeitig auch der letzte Punktverlust der Zollerstädter, die danach zehn Siege in Folge landeten und nun das Tableau aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem FC Burladingen anführen. So wird das Team um FCH-Spielertrainer Joso Zupan am Sonntag sicherlich alles daran setzen, um sich zum einen für die Hinspielniederlage zu revanchieren und mit einem Dreier weiter den „Platz an der Sonne“ zu verteidigen.

Auf diesen würde gerne auch der FC Burladingen zurückkehren, der aber auf einen Hechinger Patzer hoffen muss, um dieses Vorhaben zu realisieren. Auch die Fehlastädter erwischte es am 12. Spieltag: Gegen den FC Steinhofen kam das Team von Trainer Heinrich David nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Kurios: Edwin Sieg und David Hönes sorgten binnen vier Minuten für eine 2:0-Führung; die Freude darüber währte nicht lange, denn nur drei Minuten später setzte Steinhofen zum Doppelschlag durch Daniel Rogic und Daniel Sauter an, die binnen 180 Sekunden ausglichen.

Devise lautet: Ein Sieg muss her

Eine weitere Punkteteilung oder gar eine Niederlage wäre für Burladingen ein ungeheurer Rückschlag. Doch die Fehlastädter dürfen sich beim Tabellenvierten auf einen harten Kampf einstellen, denn das Team von Trainer Sylwester Mitrenga wird bestrebt sein, mit einem Dreier, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen.

Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

Auch im Tabellenkeller stehen spannende Duelle an. Die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag steht gegen den SV Rangendingen II, ebenso wie der Gegner, unter Erfolgsdruck. Denn die Hausherren, die zuletzt dem TSV Boll mit 1:2 unterlagen, haben nur zwei Zähler Vorsprung auf die SpVgg Leidringen, die gegen den Tabellenvorletzten Jadran Balingen ihren Aufwärtstrend fortsetzen will. Das Hinspiel in Balingen hatte das Beck-Team mit 2:4 verloren.

Im Tabellenkeller brennt noch Licht

Und auch die Rangendinger Bezirksliga-Reserve auf dem drittletzten Tabellenplatz zeigte zuletzt bei der 4:6-Niederlage beim FC Burladingen, dass sie sich im Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben haben. Mit einem Sieg wäre Rangendingen II bis auf vier Zähler dran an der SGM, die das Hinspiel mit 5:4 gewann. So ist am Sonntag mit einer spannenden Partie zu rechnen.