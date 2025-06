1 Die Stimmung kocht über: Der SV Oberreichenbach feiert den Aufstieg. Foto: Andreas Reutter In der Kreisliga A Staffel 2 steht die SGM Oberreichenbach/Würzbach nach dem vorletzten Spieltag als Meister fest.







Die Mannschaft von Trainer Jürgen Keppler setzte sich beim Gastspiel in Haiterbach mit 4:1 durch und liegt vor dem letzten Spieltag damit uneinholbar vor den ersten Verfolgern aus Möttlingen. Deren 5:4-Auswärtssieg in Bad Teinach-Zavelstein änderte an dieser Tabellenkonstellation nichts.