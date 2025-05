1 Noch einmal alles in die Waagschale warfen die Leidringer Spieler gegen den FC Burladingen. Doch nach der unglücklichen 2:3-Niederlage steigen sie ab. Foto: Kara In der Kreisliga A2 sagt zum zweiten Mal in Folge der Gegner des FC ab. Burladingen kann die Gunst der Stunde nicht nutzen. Leidrigen gibt alles und steigt trotzdem ab.







Erneut in der Zuschauerrolle war am vorletzten Spieltag der Ligaprimus aus Hechingen. Denn auch die SGM Hart/Owingen trat aus Spielermangel nicht im Weiherstadion an.