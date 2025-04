Da aber damit zu rechnen ist, dass die Zollerstädter die Punkte am grünen Tisch erhalten werden – Jadran Balingen hatte wegen Spielermangels abgesagt –wird Hechingen aufgrund des besseren Torverhältnis wohl wieder Rang eins übernehmen.

Tore satt in Burladingen: 7 Treffer in 15 Minuten

Apropos Torverhältnis; dieses polierten die Fehlastädter mit dem 9:0-Kantersieg gegen S den Tabellenletzten SV Heselwangen kräftig auf. Die Zuschauer in Burladingen bekamen dabei vor allem kurz vor und nach der Halbzeit Tore im Minutentakt geboten. Denn zwischen der 40. und 55. Minute fielen sage und schreibe sieben Treffer! Sechs für die Hausherren und der Ehrentreffer zum 1:6 für die Gäste. Beim Team von FCB-Trainer Heinrich David glänzten Valentino Puccio und Routinier Edwin Sieg jeweils mit einem Hattrick.

Boll festigt Rang drei

Rang drei gefestigt hat der TSV Boll, der bei der Rangendinger Bezirksliga-Reserve zu einem 3:2-Auswärtserfolg kam. 2:3 hieß es auch im Spiel zwischen der SGM Hart/Owingen und der SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim. Hart/Owingen musste durch die Niederlage Rang vier an den FC Steinhofen abtreten, der gegen den TSV Geislingen zu einem glücklichen 1:1-Unentschieden kam.

Feckers Rückkehr mit bitterem Beigeschmack

Für Geislingens Trainer Joachim hatte die Rückkehr zu seinem Ex-Klub einen bitteren Beigeschmack, denn der Ausgleich für die Mitrenga-Elf fiel erst in der Nachspielzeit; und auch noch durch einen, aus Feckers Sicht, unberechtigten Elfmeter. „Ich habe meiner Mannschaft schon vor dem Spiel schon gesagt, dass die Steinhofener Spieler, die ich alle sehr gut kenne, uns nichts schenken werden; vor allem weil ich ja aus Steinhofen komme“, sagt Fecker, der aber seiner Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung bescheinigt. „Wir hätten viel höher als nur 1:0 führen müssen.“ Auch in Halbzeit zwei ließ Geislingen defensiv nicht viel zu und gestattete Steinhofen keine Chancen. Doch als in der Schlusphase die Gäste durch eine Ampelkarte dezimiert wurden, wendete sich das Blatt: Steinhofen erhielt einen Elfmeter, den nach Feckers Ansicht, „der Schiedsrichter nie geben darf“, und kam so noch zum Ausgleich.

Änderung auf dem Relegationsplatz

Den Relegationsplatz verlassen hat die SGM Killertal nach dem 2:2 gegen den TSV Stein. Auf diesen abgerutscht ist die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag, die der SpVgg Leidringen mit 2:3 unterlag.

Stenogramme

HSD Jadran Balingen – FC Hechingen. Absetzung.

SV Rangendingen II – TSV Boll 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Fabrizio Zarella (5.), 1:1, 2:1 Kim Barchet (12./19.), 2:2 Christopher Walz (64.), 2:3 Birkan Madran (88.). Besonderes Vorkommnis: Jeweils eine Rote Karte gegen Rangendingen II und Boll (68.).

SpVgg Leidringen – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 3:2 (0:1). Tore: 0:1, 3:2 Marc Scholz (26./90.+4 Elfmeter), 1:1 Marco Wittmann (55.), 2:1 Daniel Ruf (57.), 3:1 Pierre Danyel Conde (90.). Besonders Vorkommnis: Rote Karte für Leidringen (90.+3).

FC Burladingen – SV Heselwangen 9:0 (5:0). Tore: 1:0, 3:0, 6:0 Valentino Puccio(26./41./49.), 2:0 Marco Locher (40.), 4:0, 5:0, 7:1 Edwin Sieg (43./44./55.), 6:1 Marvin Seegis (51.), 8:1 Kevin Haiber (68.), 9:1 Suheyb Abdisalaan Adnan (90.).

FC Steinhofen – TSV Geislingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Andreas Pauli (40.), 1:1 Daniel Sauter (90.+4 Elfmeter). Besonderes Vorkommnis Gelb-rote Karte für Nico Schanz (Geislingen/90.+3).

SGM Hart/Owingen – SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Daniel Wössner (11.), 1:1 Nicolai Glauner (13.), 1:2, 2:3 Milan Savkovic (34./67.), 2:2 Noah Glauner (54.).

SGM Ringingen/Killertal – TSV Stein 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Olcay Akkaya (49.), 1:1 Andreas Nadler (50.), 1:2 Denis Burger (64.), 2:2 Lukas Berger (79.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen SGM (82.).