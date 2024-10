1 Das Debüt des neuen Jadran-Trainers Zoran Idjakovic ist mit 3:0 gegen Steinhofen geglückt. Foto: Kara

Die Zollerstädter mit dem 3:1-Erfolg bei der SG Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag der härteste Verfolger von Tabellenführer FC Burladingen, der das achte Spiel in Folge gewinnt.









Der FC Burladingen ist in der Kreisliga A2 nicht zu schlagen. Auch die SG Rosenfeld/Isingen/Brittheim war nicht in der Lage, den Primus zu stoppen. Dieser trat mit einem 3:0-Erfolg im Gepäck die Heimreise an.