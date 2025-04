Der bislang drittplatzierte TSV Möttlingen konnte sein parallel stattfindendes Heimspiel gegen den FV Calw mit 2:1 für sich entscheiden, rückt damit auf den zweiten Platz vor und verkürzt den Rückstand auf die SGM auf sechs Zähler.

Im Tabellenkeller fuhr der TSV Haiterbach im Heimspiel gegen Schlusslicht Bad Teinach-Zavelstein einen wichtigen 2:1-Erfolg ein und verbesserte die eigene Ausgangssituation vor den letzten sechs Spieltagen damit ebenso wie die SG Nagold-Nord, die sich überraschend gegen die SpVgg Oberschwandorf durchsetzen konnte.

Lesen Sie auch

Auf Augenhöhe

SGM Oberreichenbach/Würzbach – SpVgg Wart-Ebershardt 1:1 (0:0). Die Zuschauer sahen über weite Strecken ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, in der es beiden Teams gelang, das eigene Können unter Beweis zu stellen. Christopher Pfrommer hatte nach nur vier Minuten bereits die Heimführung auf dem Fuß, konnte seine Gelegenheit jedoch nicht nutzen.

Übergewicht?

Die Gäste versuchten sich in der Folge ein spielerisches Übergewicht zu erarbeiten, konnten die sich bietenden Torchancen jedoch ebenfalls nicht verwerten, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging. In den zweiten 45 Minuten setzte sich die Spielweise der ersten Halbzeit weitgehend fort, mit dem Unterschied, dass es in der Schlussphase für beide Mannschaften noch etwas zu bejubeln gab.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A3 Horber stecken den gut Rückstand weg Das Spitzenduo der A3 hat die Hausaufgaben auch an diesem Spieltag gemacht. Im Abstiegskampf holte Horb dagegen wichtige Punkte.

Zunächst waren die Gäste erfolgreich, die sich bereits zuvor durch effizientes Flügelspiel immer wieder in gute Ausgangssituationen gebracht hatten.

Die 89. Minute

Nachdem eine erste Hereingabe von der Seite noch abgewehrt werden konnte, fand die zweite Flanke im gegnerischen Strafraum Alexander Rau als Abnehmer, der den Ball in der 89. Spielminute zum umjubelten 0:1 im SGM-Tor unterbrachte.

Die Nachspielzeit

Aufgrund einer längeren Nachspielzeit war das letzte Wort der Begegnung damit jedoch noch nicht gesprochen. Die Hausherren warfen in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, erzwangen wenige Augenblicke nach dem Führungstreffer einen Fehlpass in den Reihen des Gegners und trafen durch Jens Schober zum Ausgleich. Dieser hatte eine sehenswerte Vorarbeit von Marvin Keppler mustergültig verwertet.

Das Fazit

„Aus meiner Sicht war es eines unserer besten Spiele in dieser Saison und ein ausgesprochen faires Spitzenspiel, welches durch die Punkteteilung mit einem verdienten Resultat endete“, so ein zufriedener SpVgg-Geschäftsführer Felix Pfanner nach der Partie. Tore: 0:1 Alexander Rau (89.), 1:1 Jens Schober (90.+2).