Fußball Kreisliga A2: Der SV Schönbronn setzt ein Zeichen

Das Team des Spielertrainer-Duos Tobias Essig und Jens Schaible düpierte im Topspiel die SF Gechingen II mit 5:0.

Aufsteiger SV Schönbronn geht nun als Herbstmeister in die Winterpause. Die Gechinger Elf von Jens Kusterer, die vor dem Spiel mit lediglich 13 Gegentoren die beste Abwehr der Liga hatte, wurde regelrecht auseinandergenommen. Dabei legte der beste Angriff der Liga erneut eine hohe Effektivität an den Tag. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, zollte Jens Kusterer dem Gastgeber seinen Respekt.

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die SFG, als Patrick Modrow nach wenigen Sekunden mit der ersten Offensiv-Aktion knapp das Tor verfehlte. Für die ganz in Schwarz spielende SFG II ein „Wachmacher“.

Das Leder läuft

In der Folgezeit zeigte der Tabellendritte die bessere Spielanlage, ließ das Leder laufen und legte ein gutes Gefühl für die zweiten Bälle an den Tag. Aber nicht zu übersehen waren die Probleme der SFG, wenn Schönbronn in sein Umschaltspiel kam.

Wenn es nach vorne ging, ging das schnell, zu schnell: Wie die 11. Minute, als Patrick Modrow über links zum 1:0 durchkam, zeigte. Zweite Chance, erstes Tor, nach einer halben Stunde gelang Schönbronns Kapitän Andreas Auer das 2:0 – eine Art Vorentscheidung.

Angriffe enden am Schönbronner Strafraum

„Wir haben versucht, weiter nach vorne zu gehen und mitzuspielen, aber das endete mit schöner Regelmäßigkeit am Schönbronner Strafraum“, bestätigte der SFG-Coach die Eindrücke der Zuschauer. Der ständig rackernde Silas Bürkle besorgte nach einer Stunde das 3:0 (61.), Andreas Auer beseitigte mit dem 4:0 (67.) die letzten Zweifel. Den Schlusspunkt setzte Tobias Essig (75.), der mit seinem neunten Saisontor zu Joel Schwemmle (TSV Simmersfeld) aufschloss.

5:0, der beste Angriff der Liga hatte die beste Abwehr der Liga regelrecht zerlegt. „Ja, die haben uns unsere Grenzen aufgezeigt“, räumte Kusterer ein.

Kusterer hätte gerne erst im Frühjahr gespielt

Am Platz hat es indessen nicht gelegen, auch wenn man gesehen hat, dass die Gäste hauptsächlich auf Kunstrasen trainieren. „Ich hätte mir das Spiel auch lieber für das Frühjahr aufgehoben, zumal wir 2026 nur noch zehn Spieltage in der Liga haben“, blickte Jens Kusterer etwas neidisch auf die drei Spielabsagen am 14. Spieltag.

Eisige Temperaturen

Verständlich, denn obwohl der Platz gut bespielbar war, hatten die gefühlt eisigen Temperaturen das Fanaufkommen stark eingebremst. Und das, obwohl mit den Paarungen SV Schönbronn – SF Gechingen II und SC Neubulach – Spvgg Wart/Ebershardt nur zwei Spiele in der Liga über die Bühne gegangen sind.

Das zweite fand in Neubulach statt, und da trieben die Gastgeber ihre Erfolgswelle weiter an. Sechs Tore im Derby gegen die Spvgg Wart/Ebershardt, fünf davon für den SC Neubulach, wer auf die Spiele im September zurückblickt, hätte diese „Torflut“ nicht für möglich gehalten.

Gerade einmal neun Treffer hatte die Elf in elf Spielen zustande gebracht. Gegen die Gäste eröffnete Dennis Dombrowske den Torreigen. Der Dauerbrenner im SCN-Angriff traf nach 20 Minuten zum 1:0-Pausenstand, Michael Burkhardt erhöhte gleich nach Wiederbeginn auf 2:0.

Ganz dumm gelaufen für das Spvgg Team, und als Kai Bäuerle auf 3:0 (60.) ausbaute, schien das Ding durch zu sein. Mit dem Anschluss durch Louis Platz (63.) kam nochmals kurz Hoffnung auf, der setzte Janick Schramm mit seinem ersten Saisontor (79.) jedoch eine Ende.

So wurde umgestellt

Der Ex-Oberligaspieler hatte nicht nur in der Startelf gestanden und durchgespielt, er hatte auch mit seinem Trainer-Duo Peter Volz/Maximilian Kern zwei Umstellungen – Lenz Luppa und Nils Thoma waren für Moritz Kaufmann und Simon Stoll in die Startelf gekommen – vornehmen müssen. Knapp 75 Minuten hielt Schramm am „Start-Personal“ fest, dann durften Ben Pfeifer (für Nils Thoma) und später noch Deven Reichert und Louis Hanselmann für die Torschützen Dennis Dombrowske und Kai Bäuerle ran.

In der Nachspielzeit gelang Michael Burkhardt mit seinem zweiten Treffer gleich ein Doppelpack zum Eintrag in die Torjägerliste.