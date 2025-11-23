Fußball Kreisliga A2: Der SV Schönbronn setzt ein Zeichen

Das Team des Spielertrainer-Duos Tobias Essig und Jens Schaible düpierte im Topspiel die SF Gechingen II mit 5:0.
Aufsteiger SV Schönbronn geht nun als Herbstmeister in die Winterpause. Die Gechinger Elf von Jens Kusterer, die vor dem Spiel mit lediglich 13 Gegentoren die beste Abwehr der Liga hatte, wurde regelrecht auseinandergenommen. Dabei legte der beste Angriff der Liga erneut eine hohe Effektivität an den Tag. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, zollte Jens Kusterer dem Gastgeber seinen Respekt.