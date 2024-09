1 Noch sieglos sind Trainer Thomas Beck und die SpVgg Leidringen, auf die in Burladingen eine schwere Aufgabe wartet. Foto: Kara

In der Kreisliga A2 hat sich ein Führungsquartett gebildet. Die SG Rosenfeld/Isingen/Brittheim kämpft gegen den TSV Stein um die Tabellenspitze. Burladingen und Geislingen liegen in Lauerstellung.









Link kopiert



Gleich ein Quartett hat sich nach zwei Spieltagen in der Kreisliga A2 an der Tabellenspitze etabliert. Dass der FC Burladingen darunter zu finden ist, damit war zu rechnen, nach dem die Fehlastädter auch schon in der abgelaufenen Saison stark gespielt haben.