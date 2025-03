Fußball Kreisliga A2: Coup: Jadran stürzt den Tabellenführer

Das ist eine faustdicke Überraschung: ausgerechnet beim Kellerkind mussten die Fehlastädter die zweite Saisonniederlage hinnehmen. „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, uns aber keine Chancen heraus gespielt. Jadran hat mit zwei Kontern die Treffer gemacht. Aber wenn du keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen“, sagt FC-Trainer Heinrich David.

Derweil hat der FC Hechingen das Verfolgerduell im Stadtderby beim TSV Boll mit 2:1 für sich entschieden. Die Gastgeber waren nach zehn Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Nico Turansky mit 1:0 in Führung gegangen; Sladan Stoilkov hatte zum 1:1 (31.) ausgeglichen. „Die erste Halbzeit ist kämpferisch an den Gegner gegangen“, sagt Hechingens Trainer Joso Zupan. „Auf dem schwierigen Geläuf war spielerisch nicht viel zu sehen.“ Aber im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt zugunsten des FCH. „Wir waren energischer und haben uns das 2:1 verdient“, sagt Zupan. Der Siegtreffer ging auf das Konto von Torjäger und Routinier Hermann Gaksteder, der mit nun 21 Treffern die Torjäger-Ranglixste anführt. „Im Großen und Ganzen geht der Sieg in Ordnung“, war FC-Coach Zupan zufrieden.

Lesen Sie auch

Geislinge sichert sich wichtige Zähler

Zufrieden war auch der Geislinger Coach Joachim Fecker, denn seiner Mannschaft gelang im Kampf um den Ligaverbleib ein ganz wichtiger 4:3-Erfolg gegen den direkten Mitkonkurrenten SV Rangendingen II. „Wir waren in den ersten drei Minuten noch nicht so richtig am Spiel; danach waren aber gut am Mann und sind so zu Balleroberungen und in die Offensivbewegungen gekommen“, sagt Fecker. Mit Erfolg; denn nach einer Ecke donnerte David Irmscher den Ball sehenswert zum 1:0 (7.) in den Winkel. Nut zwei Minuten später gelang nach einem Pass in die Tiefe zu Steven Rauschke, der quer legte zu Andreas Pauli, das 2:0. Geislingen blieb weiter aggressiv und ließ wenig zu. Nach einem Fehlpass des TSV kam Rangen dingen durch David Reimold zum 1:2-Anschlusstreffer und glich nach dem Seitenwechsel durch einen Konter von David Fechter zum 2:2 aus. „Aber wir haben uns aufgerafft und wieder gut Fußball gespielt“, lobt Fecker. Dies zahlte sich aus: Fußnegger besorgte das 3:2 (76.), und wenig später fälschte Moritz Stehle einen Schuss ins eigene Netz zum 4:2 ab, ehe Stehle dann in der Nachspielzeit zum 3:4 ins richtige Tor traf. „Ich denke der Sieg ist hochverdient und hätte auch höher ausfallen können“, so Fecker. Geislingen kletterte auf Rang sechs und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Spiele im Stenogramm

TSV Geislingen – SV Rangendingen II 4:3 (2:1). Tore: 1:0 David Irmscher (7.), 2:0 Andreas Pauli (9.), 2:1 David Reimold (33.), 2:2 David Fechter (57.), 3:2 Manuel Fußnegger (76.), 4:2 Moritz Stehle (Eigentor/79.) 4:3 Moritz Stehle (90.+5).

SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim – SV Heselwangen 8:1 (4:0). Tore: 1:0 David Brill (1.), 2:0, 3:0 Maxim Hoffmann (13./24.), 4:0 Atdhetar Morina (44.), 4:1 Patrick Dolezych (54.), 5:1 Rene Kirsten (Eigentor/61.), 6:1 Milan Savkovic (66.), 7:1 Tufan Altuntas (79.), 8:1 Enrico Steidinger (84.).

TSV Boll – FC Hechingen 1:2 (1:1 ). Tore: 1:0 Nico Turansky (Elfmeter/10.), 1:1 Sladjan Stoilkov (31.), 1:2 Hermann Gaksteder (78.).

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SGM Hart/Owingen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Tim Ulmer (44.), 1:1 Eric Botta (50.), 1:2 Filip Crnov (69.), 2:2 Sebastian Hascher (72.). .

TSV Stein – FC Steinhofen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Colin Killmaier (2.), 1:1 Olcay Akkaya (42.).

Jadran Balingen – 1. FC Burladingen 2:0 (1:0). Tore: Keine Angaben.