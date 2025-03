Das Topspiel in der Kreisliga A2 steigt am Wochenende in Boll, wenn der Tabellendritte den Zweiten FC Hechingen empfängt. Auf Primus FC Burladingen wartet eine lösbare Aufgabe.

Der FC Hechingen eilt nach der Winterpause von Sieg zu Sieg: Neun Punkte aus drei Spielen mit einer Tordifferenz von 20:3, so lautet die Bilanz der Zollerstädter. Zuletzt zeigte das Zupan-Team mit 7:1 dem Tabellenvorletzten SpVgg Leidringen die Grenzen auf.

Hechinger Überflieger müssen bei der „dritten Kraft“ ran

Doch nun wartet ein anderes Kaliber, und das auch noch in einem Derby: Der TSV Boll ist die „dritte Kraft“ in der A2, wenngleich der Rückstand auf Hechingen elf und auf Tabellenführer FC Burladingen sogar 14 Punkte beträgt. Dennoch könnte das Team von TSV-Trainer Fabio Gallinaro zum „Zünglein an der Waage“ im Titelkampf werden, denn bereits im Hinspiel rang Boll den Nullsiebenern beim 1:1 im Weiherstadion eines von insgesamt zwei Unentschieden ab. Das Form-Barometer spricht zwar für die Gäste – zumal der TSV in der Vorwoche mit dem 1:2 bei der SGM Hart/Owingen einen Dämpfer kassierte. Doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, und so ist mit einer spannenden Begegnung zu rechnen.

Der Tabellenführer ist in der Favoritenrolle

Da sieht die sonntägliche Aufgabe für Tabellenführer auf den ersten Blick um vieles einfacher aus: Die Fehlastädter gastieren um 18 Uhr beim Drittletzten Jadran Balingen. Allerdings ist der Ligaprimus nach der Winterpause noch nicht so richtig in Fahrt gekommen und tat sich in den Spielen gegen die SGM Ringingen/Killertal (2:1) und in der Vorwoche beim 2:1 gegen den TSV Stein, als der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel, noch etwas schwer. Da die Gastgeber im neuen Jahr aber noch ohne Sieg sind – zuletzt gab es ein 1:1 im Kellerduell bei Schlusslicht SV Heselwangen, hat das Team von FC-Trainer Heinrich David, das im Hinspiel mit 3:0 erfolgreich, war, die Favoritenrolle inne.

Nicolai Glauner kehrt zum FC Steinhofen zurück

Keinen Favoriten gibt es im offenen Duell zwischen dem Tabellensiebten TSV Stein und dem Vierten FC Steinhofen. Der Aufsteiger ist mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet und musste in Burladingen erst nach großem Kampf knapp geschlagen geben. Die Gäste indes waren mit zwei Niederlagen gestartet, ehe ihnen am vergangenen Wochenende mit dem 7:2 gegen die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag ein überzeugender Erfolg gelang. Mitte der Woche verkündete Steinhofen eine personelle Entscheidung: Nicolai Glauner kehrt von der SGM Hart/Owingen am Saisonende zu seinem Heimatverein zurück und wird in der neuen Runde spielender Co-Trainer von Chefcoach Sylwester Mitrenga. Bleibt abzuwarten, ob Steinhofen in Stein den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen kann.

Vorzeichen sprechen für die Gäste

Das Abrutschen auf den Relegationsrang verhindern will die SGM Stetten-Salmendingen/Hörschwag mit einem Erfolg gegen die SGM Hart/Owingen. Doch die Vorzeichen sprechen eher für die Gäste, die im neuen Jahr zweimal erfolgreich waren und auf Rang fünf kletterten. Für die SG ging es runter auf Rang neun.