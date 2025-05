Die besten Karten in Sachen Aufstieg hat nach wie vor die SG Dornstetten. Nach dem Punktverlust am Vorsonntag gegen Simmersfeld dürfen sich die Fächerstädter im Lokalkampf in Glatten keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben.

Die Verfolger Egenhausen bei der Baiersbronner Zweiten und der SV Dietersweiler in Wittendorf sind dem Tabellenführer dicht auf den Fersen.

Die Mannschaft der Stunde ist aber weiterhin die SG Herzogsweiler-Durrweiler, die nach der Winterpause jedes Spiel gewonnen hat und ihren Siegeszug auch gegen die Altensteiger weiter fortsetzen möchte.

Trainer nicht überrascht

Der TSV Altensteig und sein Trainergespann Yasin Kaan Kocyigit und Asim Arslan hat sich nach dem Aufstieg in die A-Liga sehr souverän den Ligaverbleib gesichert. Für deren Trainer Kaan Kocyigit war das keine allzu große Überraschung: „Wir sind doch relativ selbstsicher in die Saison gestartet und waren uns ziemlich sicher, dass wir die Klasse mit den vorhandenen Spielern halten werden können. Wir haben uns mit 50 Punkten ein sehr ambitioniertes Saisonziel ausgegeben und hatten aber auch größtes Vertrauen in unseren Kader. Jetzt hat es den Anschein, dass wir dieses Ziel wohl nicht ganz erreichen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass wir den Klassenerhalt vorzeitig geschafft haben, ist offensichtlich die Luft etwas bei uns raus. Das ist aber auch ganz verständlich.“

Wichtige Spiele gewonnen

Das letzte Spiel ging am vergangenen Sonntag gegen die abstiegsgefährdete SGM Wittendorf/Lombach/Loßburg mit 1:2 verloren. Davor gewannen die Altensteiger vor allem die Spiele gegen Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen und gerieten damit nie in den Abstiegsstrudel.

Mit Asim Arslan als Spielertrainer oder dem sehr erfahrenen Haris Balic stehen zwei sehr erfahrene Spieler in den Reihen des TSV, die schon höherklassig gespielt haben.

Der 21 jährige Sinan Cömert ist der Spieler für die überraschenden Dinge im Spiel des A-Ligisten. So traf Cömert mit seiner überragenden Schusstechnik im Lokalkampf gegen Egenhausen von der Mittellinie. An einem guten Tag sind die

Zu allem in der Lage

Altensteiger zu allem in der Lage. So gewann der TSV auch beim Aufstiegskandidaten in Dietersweiler. Der Altensteiger Trainer Kaan Kocyigit, der schon viele Jahre auch als Jugendtrainer beim TSV tätig war, wünscht sich für die Zukunft einen zusätzlichen Trainingsplatz für seine Fußballer. In Zeiten knapper Kassen dürfte dies aber auch Altensteigs neuer Bürgermeister Oliver Valha kaum möglich machen können.