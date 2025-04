Die SG Fornstetten könnte mit einem Sieg eben beim TSV Altensteig die Tabellenführung übernehmen. Im Abstiegskampf sind vor allem der SV Glatten und der Phönix aus Pfalzgrafenweiler unter Zugzwang.

Ostersamstag 15.30 Uhr:

SV Glatten – VfR Klosterreichenbach. Für den SV Glatten und seinen Spielertrainer Felix Loch wäre es mal wieder an der Zeit, ein Spiel zu gewinnen. Die Glattener befinden sich im freien Fall und werden sich steigern müssen, um die Liga zu halten. Die Gäste aus dem Murgtal mussten die letzten beiden Spiele aufgrund eines Trauerfalls absagen. Das Hinspiel konnte der SV Glatten mit 4:1 Toren für sich entscheiden.

„Abstiegskampf pur“

SG Ettmannsweiler-Aichelberg – Phönix Pfalzgrafenweiler. „Abstiegskampf pur“ in Ettmannsweiler: Beide Mannschaften ringen um den Ligaverbleib und die Gastgeber haben dabei aktuell zwei Punkte mehr auf ihrem Konto als die Gäste aus Pfalzgrafenweiler. Der Phönix präsentierte sich in der letzten Auswärtspartie bei der „Klatsche“ in Huzenbach wie ein Absteiger und ließ dabei alles vermissen was im Abstiegskampf von Nöten ist. Die SG Ettmannsweiler/Aichelberg möchte zumindest mit einer Punkteteilung den Abstand auf den Phönix wahren.

SG Dornstetten unter Druck?

TSV Altensteig – SG Dornstetten. Die Altensteiger können dem Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aus Dornstetten relativ entspannt entgegensehen. Daran ändert auch die knappe Niederlage vom vergangenen Wochenende in Freudenstadt nichts. Dagegen kann jeder Punktverlust aus Sicht der Gäste im engen Aufstiegsrennen entscheidend sein.

Ostermontag 15 Uhr

TSV Altensteig – SV Baiersbronn II. Der TSV Altensteig bestreitet sein zweites Heimspiel innerhalb von drei Tagen und trifft dabei am Ostermontag auf das Tabellenschlusslicht aus Baiersbronn. Alles andere als ein Erfolg der Altensteiger wäre sicherlich eine Überraschung.

Spfr Aach als Stolperstein?

Spfr Aach – SG Herzogsweiler-Durrweiler. Die Aacher Sportfreunde haben sich längst mit dem drohenden Abstieg abgefunden. Jetzt geht es nur noch darum, sich erhobenen Hauptes sich von der Liga zu verabschieden. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler ist die Mannschaft der Stunde und hat alle ihre sechs Spieler nach der Winterpause für sich entscheiden können.

Noch im Titelrennen

Es sieht fast danach aus, dass die Weilemer noch ins Titelrennen werden eingreifen können. Die Partie in Aach dürfte dabei nur eine Zwischenstation sein. Die Spiele danach in Hallwangen und in Egenhausen dürften mehr Aufschluss geben, ob die Weilemer noch ins Titelrennen werden eingreifen können.