Fußball Kreisliga A1: SG Dornstetten macht’s spannend

1 Wichtige Punkte sicherte sich der SV Glatten beim 5:2-Sieg gegen Altensteig. Foto: Thomas Fritsch

Vom A1-Spitzenquartett konnten nur die SG Dornstetten beim Lokalrivalen in Freudenstadt und die SG Herzogsweiler-Durrweiler im Spitzenkampf in Egenhausen ihre Spiele gewinnen.









Der SV Dietersweiler patzte und musste in Simmersfeld einen herben Rückschlag im Abstiegskampf verkraften. 1. FC Egenhausen – SG Herzogsweiler-Durrweiler 2:3 (1:1). Die SG Herzogsweiler-Durrweiler bleibt weiter ein ernsthafter Kandidat im Titelrennen und hat ihre Siegesserie auch in Egenhausen fortsetzen können. Matchwinner auf Seiten der Gäste war Johannes Hagenlocher mit seinem Treffer in der Nachspielzeit. Die Egenhausener marschierten in der Szene davor alleine auf das Gästegehäuse und waren auf der Gegenseite in der eigenen Abwehr ungeordnet. Hagenlocher roch den Braten und sicherte damit seiner Mannschaft drei wichtige Punkte.