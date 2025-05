SpVgg Freudenstadt II – SV Huzenbach 2:1 (1:0). Im für beide Mannschaften so wichtigen Abstiegskampf hat sich die Freudenstädter Zweite knapp durchsetzen können.

Aus Sicht der Gastgeber fielen die Treffer zum richtigen Zeitpunkt. Kurz vor der Pause und kurz vor dem Spielende trafen die Kurstädter und brachten damit die Murgtäler unter Zugzwang. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch ihren Kapitän Pascal Armbruster reichte es am Ende aber nicht mehr.

Schlechte Chancenauswertung

SV Glatten – SG Dornstetten 2:3 (1:2). Die SG Dornstetten hat deutlicher als es das Ergebnis andeutet, den Lokalschlager für sich entscheiden können. Einziges Manko im Spiel der Gäste war deren schlechte Chancenauswertung. Auf Seiten des SV Glatten erwischte Torhüter Sebastian Schlaich einen Sahnetag, der ein halbes Dutzend bester Torchancen des Lokalrivalen unschädlich machte.

Strafstoß verschossen

Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Fächerstädter durch den Doppelschlag von Philipp Kilian völlig verdient mit 3:1 in Front. In dieser Phase scheiterte Glattens Spielertrainer Felix Loch mit seinem Strafstoß an Dornstettens Keeper Johannes Günther. Am Ende glückte den Gastgebern nur noch der Anschluss zum Endstand von 2:3.

Enges „Ding“

SGM Wittendorf/ Lombach/ Loßburg – SV Dietersweiler 0:1 (0:0). In einer engen Partie konnte sich die Gäste aus Dietersweiler am Ende etwas glücklich durchsetzen. In einer an Torraumszenen armen Begegnung fiel die Entscheidung erst nach dem Seitenwechsel.

Nach einem langen Zuspiel der Gäste entwischte Sebastian Welle der Wittendorfer Hintermannschaft und brachte die Weilemer in Führung. Die Gastgeber, die dem Aufstiegsaspiranten aus Dietersweiler Paroli boten, kamen fünf Minuten später zur dicken Ausgleichschance. Raphael Franz` Torabschluss aus spitzem Winkel verfehlte aber ganz knapp das anvisierte Ziel. Unterm Strich eine etwas unglückliche Niederlage aus Sicht der Gastgeber.

Früher Treffer

SG Herzogsweiler-Durrweiler – TSV Altensteig 1:0 (1:0). Die SG Herzogsweiler-Durrweiler bleibt weiter auf Kurs und konnte ihre Siegesserie auch gegen eine starke Altensteiger Mannschaft fortsetzen. Dass dafür der frühe Treffer von Wladislav Weber aus der 11. Spielminute ausreichen würde, ist fast schon ungewöhnlich. Die Weilemer liefen dabei im weiteren Verlauf Gefahr, den Ausgleichstreffer zu kassieren. Dieser fiel nicht und somit sind die Gastgeber weiterhin im Geschäft in Sachen Aufstieg.